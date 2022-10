L’Apu Old Wild West Udine comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, nella settimana ben 4 atleti sono risultati via via positivi al Covid-19. I soggetti stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto a ulteriori test che hanno dato esito negativo.

UFF. STAMPA APU UDINE