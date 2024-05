Trapani Shark-Fortitudo Bologna: date, orari e copertura televisiva

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, i Club ed il Settore Agonistico FIP, comunica il calendario ufficiale della finale playoff Tabellone Argento di Serie A2 Old Wild West tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna:

E la copertura televisiva su RaiSport, RaiPlay e la piattaforma LNP PASS (per abbonati).

Sabato 1 giugno, ore 20.30

TRAPANI SHARK-FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (Gara 1)

PalaShark, Trapani

In TV: diretta LNP PASS

Lunedì 3 giugno, ore 21.00

TRAPANI SHARK-FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (Gara 2)

PalaShark, Trapani

In TV: diretta RaiSport e RaiPlay

Venerdì 7 giugno, ore 21.00

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA-TRAPANI SHARK (Gara 3)

PalaDozza, Bologna

In TV: diretta RaiSport e RaiPlay

Domenica 9 giugno, ore 21.00

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA-TRAPANI SHARK (eventuale Gara 4)

PalaDozza, Bologna

In TV: diretta RaiSport e RaiPlay

Martedì 11 giugno, ore 21.00

TRAPANI SHARK-FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (eventuale Gara 5)

PalaShark, Trapani

In TV: diretta RaiSport e RaiPlay

– Diretta esclusiva digitale terrestre in chiaro RAISPORT HD (canale 58)

– Diretta esclusiva streaming in chiaro RAI PLAY (https://www.raiplay.it/dirette/raisport)

Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Play (sezione https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2) per tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport

– On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)

LNP PASS – Con l’offerta Postseason, a 19,99€, tutte le dirette di Playoff e Fase salvezza di Serie A2 e Playoff e Playout di Serie B Nazionale in diretta ed on-demand sulla piattaforma streaming LNP PASS (PER ABBONARSI: lnppass.legapallacanestro.com). NOTA – L’offerta è valida esclusivamente per i NON ABBONATI alla piattaforma. I possessori di un abbonamento attivo hanno già tutte le gare della stagione comprese nell’offerta.

