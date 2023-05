Trieste, il presidente Richard De Meo fa il punto della situazione

Il Presidente della Pallacanestro Trieste, Richard De Meo, fa il punto sui temi aperti in vista della prossima stagione.

“Abbiamo tutti affrontato una grande delusione, ma adesso inizia un processo di rinascita. La rinascita richiede tempo, dialogo, riflessione. Tutti in Pallacanestro Trieste siamo dispiaciuti, ognuno deve spingersi verso il massimo miglioramento. al primo posto c’è la necessità di ripartire”.

ANALISI LEGALI – CSG ha dato l’incarico a un team di avvocati italiani di condurre un’analisi dettagliata delle situazioni che si sono verificate alla fine della stagione 22-23. L’attività di analisi è in corso, e stiamo pianificando come agire.

MANAGEMENT – La già annunciata integrazione e modifica dell’attuale management della Pallacanestro Trieste è in corso, e diventerà operativa a giugno. Mario Ghiacci resterà nel consiglio di amministrazione della Pallacanestro Trieste e assumerà anche un ruolo di supporto e consulenza alla società e alla squadra; CSG sta quindi finalizzando il nuovo organigramma, a partire dalla scelta del nuovo General Manager.

OPERATIVITÀ – Tutti i reparti della società stanno lavorando e funzionando, in stretto collegamento con CSG. La riorganizzazione ha richiesto riflessione e ora necessita di tempi tecnici che non sono comprimibili, perché rappresentano le fondamenta per i risultati della prossima stagione. CSG ha acquisito la società a metà della scorsa stagione; da allora in poi sono stati individuati i cambiamenti necessari a rendere l’organizzazione più efficiente e che si concretizzeranno durante l’estate. Tali innovazioni saranno realizzate indipendentemente dal fatto che la squadra giocherà in Serie A2.

MERCATO – Siamo attivi sui mercati europei e statunitensi in preparazione della prossima stagione. Abbiamo attivato rapporti diretti e attraverso consulenti per assicurarci di essere pronti al successo. Non appena verrà integrata la governance della società, si farà sintesi.

IL DIALOGO CON IL PUBBLICO – CSG vuole essere vicina al proprio pubblico e ai tifosi, e comprende la preoccupazione che a volte sfocia in frustrazione. “Comprendiamo – ha concluso il Presidente Richard De Meo – l’impazienza di vedere soluzioni e guardare al futuro, dando una nuova identità alla squadra; stiamo lavorando attivamente dietro le quinte per raggiungere questo obiettivo, ma è necessario dirci che potrebbero passare ancora alcune settimane prima di avere notizie da condividere, e questo fa parte del processo”.

