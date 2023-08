Trieste, parla Ariel Filloy: “L’obiettivo è vincere un campionato davvero duro”

Con la nuova stagione ormai alle porte, Ariel Filloy tornerà a vestire la maglia biancorossa della Pallacanestro Trieste. In una recente intervista, pubblicata oggi sulle pagine sportive del quotidiano locale “Il Piccolo”, l’atleta ha confermato che l’obiettivo della società triestina è chiaro: vincere il campionato di A2 per risalire nella massima serie.

Per centrare l’obiettivo in un campionato che si prefigura comunque “davvero duro”, l’esperienza del giocatore natìo di Córdoba (Argentina) potrebbe risultare fondamentale: “Non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è vincere. Per fare questo sarà necessaria la giusta tranquillità, per affrontare sia i momenti positivi che quelli più complessi. Manco da qualche anno dalla A2 ma quello che vedo è che si preannuncia un campionato davvero duro, con più di una squadra che si è posta il nostro stesso obiettivo. Non dovremo mai perdere la calma e credo che la mia esperienza in questo possa aiutare”. Ariel Filloy ha già indossato la maglia della squadra giuliana nel corso della stagione 2012-2013. Dopodiché ha giocato in vari club italiani, gli ultimi due anni con il Derthona Basket in A1. Con la Reyer Venezia ha vinto il campionato 2016-2017.