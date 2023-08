Trieste, prima uscita amara contro i BYU Cougars

Il popolo biancorosso risponde presente già alla prima uscita stagionale della squadra di coach Jamion Christian, che si presenta sul parquet del PalaTrieste di fronte a 1350 tifosi e una Curva Nord che fin dai primi minuti fa sentire forte la sua voce. Di fronte, un team che seppur giovane promette battaglia, presentandosi come una delle Big12 della NCAA Division 1.

I biancorossi scendono in campo con Ruzzier, Brooks, Deangeli, Ferrero e Candussi. Ad aprire le danze BYU con una tripla di Robinson; prova a rispondere Giancarlo Ferrero non trovando però i tre punti dall’angolo. Gli ospiti allungano con il numero 0 Waterman che trova nuovamente i 3 punti su uno scarico. Jackson Robinson trova ancora 2 punti dalla media portando i suoi sull’8 a 0. Con 7 minuti ancora sul cronometro fa il suo esordio Ariel Filloy, che prende il posto di Eli Brooks. I biancorossi faticano a trovare la via del canestro nei primi minuti, ma costringono i Cougars a diversi falli nel pitturato. BYU non sembra voler andare per il sottile e allunga fino a un 12 – 0 di parziale. A rompere il ghiaccio per i suoi Lodo Deangeli che conquista due tiri liberi insaccandone 1/2. Eli Brooks trova i primi due punti in penetrazione portando il parziale sul 18 a 3 per gli statunitensi. A due minuti dalla fine della prima frazione di gioco si sblocca Michele Ruzzier che con 5 punti di fila accorcia il divario tra le due squadre sul 20 a 8 per gli ospiti. I biancorossi poi approfittando del bonus vanno in lunetta con Candussi che va a segno con entrambi i liberi, seguito a ruota da Ferrero, che porta a meno 8 la sua squadra poco prima della fine del primo quarto, che si chiuderà 21 a 12.

I biancorossi tornano in campo per i secondi dieci minuti con il piglio giusto e accorciano prima con il solito Ruzzier e poi con Ferrero, ma BYU non ci sta e prima con il Stewart e poi con Robinson da 3 ritrovano lo swing dei primi minuti riportando il gap tra le due squadre a 8 punti. Gli risponde Ariel Filloy che trova due bombe di fila, ma il dialogo tra i due continua, mantenendo invariato il divario tra le due squadre. Candussi, che fa valere chili e centimetri, torna in lunetta dove trova altri 2 punti, seguiti poi da una tripla che mantiene in partita i biancorossi. Un Candussi indiavolato continua a guidare i suoi riportandoli a sole 3 lunghezze di distanza dagli americani. Gli ospiti ritoccano il punteggio negli ultimi secondi di gioco, si va al riposo lungo sul 46 a 41.

BYU riprende nel terzo quarto da dove aveva finito, andando a segno subito da 3 con Hall seguito dal compagno di squadra Robinson che riporta a 12 i punti tra le due squadre. Filloy prova a risvegliare i suoi con due punti dalla media, ma i Cougars continuano a colpire forte dall’arco e il punteggio è di 53 a 69 a favore degli americani con ancora un quarto da giocare.

La partita si chiude nell’ultimo quarto tra gli applausi per entrambe le parti di un pubblico calorosissimo e mai così numeroso in un’amichevole estiva. Coach Christian concede molti minuti nell’ultima frazione di gioco al quartetto di giovani aggregati alla prima squadra, in grado di mettersi in mostra davanti al 1350 del PalaTrieste. Il punteggio finale è di 73 a 84 a favore dei Cougars, con una Pallacanestro Trieste ancora impegnata nei primi giorni della preparazione atletica, che tornerà in campo il prossimo 29 agosto a Monfalcone per il secondo appuntamento estivo con la formazione dei Kapfenberg Bulls.

PALLACANESTRO TRIESTE 73 – BYU COUGARS 84 (12-21, 41-46, 53-69)

PALLACANESTRO TRIESTE: Antonio 2, Bossi, Filloy 16, Rolli, Deangeli 1, Ruzzier 10, Campogrande 7, Candussi 11, Vildera 2, Ferrero 13, Brooks 6, Pieri 2, Obljubech. All. Christian

BYU COUGARS: Watermann 6, Stewart 10, Robinson 26, Atiki 3, Christensen, Tripple, Saunders 2, Johnson 10, Knell 15, Hayhurst, Baker, Hall 8, Traore 4, Khalifa, McGregor. All. Pope

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE