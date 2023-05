Trofei LNP 2022/2023: il miglior allenatore di Serie A2 è Stefano Pillastrini

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior allenatore” della stagione regolare. Eletto sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR ALLENATORE – SERIE A2 OLD WILD WEST 2022/2023

STEFANO PILLASTRINI (Gesteco Cividale del Friuli)

Nato a Ferrara il 19 luglio 1961, ha guidato i friulani, neopromossi in A2, alla qualificazione ai playoff, chiudendo al quinto posto la stagione regolare nel girone Rosso, con il 50% di vittorie (12 vinte-12 perse) e ufficializzando quindi l’accesso alla fase decisiva della stagione già al termine della prima fase, attraverso la qualificazione al girone Blu. Un torneo che ha visto la Gesteco ad un passo dall’accesso ai quarti di Coppa Italia, con i friulani in lotta sino all’ultima giornata di andata, con una sconfitta nella gara decisiva contro Chiusi maturata solo all’ultimo tiro. La Gesteco ha poi chiuso al nono posto assoluto nella graduatoria di A2, con 3 vinte e 3 perse nel girone Blu di seconda fase, guadagnando la sfida regionale all’Old Wild West Udine nei quarti playoff del Tabellone Oro.

Pillastrini è approdato a Cividale nell’estate 2020, al momento della fondazione della Società friulana, in Serie B. Nella prima stagione ha conquistato la finale promozione; nel 2021/22 ha ottenuto una storica ammissione in Serie A2, nella finale contro Vigevano. Unitamente alle finali raggiunte in Coppa Italia e Supercoppa Serie B nello stesso anno.

In carriera ha conquistato ben sette promozioni: tre nel massimo campionato, con Montecatini (1999), Sutor Montegranaro (2006) e Varese (2009), e quattro in Serie A2/Legadue, con Cervia (1994), Sutor Montegranaro (2004), PMS Torino (2013), oltre a quella del 2022 con Cividale. Dopo gli inizi con le giovanili della Fortitudo Bologna, squadra con la quale ha debuttato da allenatore in Serie A nel 1990, ha allenato anche Ferrara, Modena, Libertas Forlì, Pesaro, Udine, Virtus Bologna, Treviso e Reggio Emilia, con esperienze da capoallenatore della Nazionale Under 18 nel 2007 e da assistente con la Nazionale sperimentale ai Giochi del Mediterraneo del 1997.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso dei playoff di Serie A2 Old Wild West 2023.

Domani, venerdì 19 maggio, alle ore 14.00, sarà reso noto il miglior allenatore della Serie B Old Wild West 2022/23.

