Trofei LNP 2022/2023: il miglior Under 21 di Serie A2 è Matteo Bogliardi 

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2001 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR UNDER 21 – SERIE A2 OLD WILD WEST 2022/2023

MATTEO BOGLIARDI (Allianz Pazienza San Severo)

Nato a Genova il 17 marzo 2002, play/guardia di 189 centimetri, 84 kg di peso. Alla sua prima stagione a San Severo ha avuto medie di 10.1 punti in 29.4 minuti nelle 24 gare di stagione regolare, con 3.3 rimbalzi e 2.6 assist (54% da 2, 29% da 3, 78% ai liberi). Cifre confermate nella seconda fase, con 10.5 punti in 28.4 minuti, con 2 rimbalzi e 4 assist (54% da 2, 35% da 3, 91% ai liberi). Sono state 15 le partite stagionali in doppia cifra per punti realizzati, con un massimo di 21 nel successo di Mantova del 30 novembre, gara in cui propiziò il successo dei suoi con un’incredibile sequenza da 7 punti realizzati negli ultimi 8 secondi di partita. A inizio stagione l’esterno ligure era stato protagonista di un’ottima Supercoppa LNP, realizzando 13.5 punti in 27.8 minuti, in una competizione che vide la squadra pugliese raggiungere la finale.

Bogliardi, originario di Rapallo, nel levante ligure, ha compiuto i primi passi a livello giovanile in alcune Società della sua Regione, per poi trasferirsi alla Mens Sana Academy Siena e in seguito alla Vis 2008 Ferrara. Dopo un biennio al Basket Bassano, debuttando a livello senior in Serie C Gold veneta e disputando la LBA Next Gen 2019/20 in prestito con la New Basket Brindisi, è approdato nel 2020 alla Blu Basket Treviglio, in Serie A2. Per lui due stagioni in Lombardia, con 2.1 punti in 9.9 minuti nella prima stagione, e 3.7 punti in 10.6 minuti nel torneo 2021/22, prima di passare a San Severo l’estate scorsa. Nel 2018 ha disputato gli Europei Under 16 con la Nazionale italiana, a Novi Sad, in Serbia, chiudendo al 12° posto.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso dei playoff di Serie A2 Old Wild West 2023.

Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 14.00, sarà reso noto l’MVP della Serie B Old Wild West 2022/23.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior Under 21” di Serie A2:

2015/16 – Leonardo Candi (Eternedile Fortitudo Bologna)

2016/17 – Davide Moretti (De’ Longhi Treviso)

2017/18 – Lorenzo Penna (Andrea Costa Imola)

2018/19 – Andrea Pecchia (Remer Treviglio)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Lorenzo Bucarelli (Atlante Eurobasket Roma)

2021/22 – Leonardo Okeke (Novipiù Monferrato)

2022/23 – Matteo Bogliardi (Allianz Pazienza San Severo)

