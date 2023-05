Trofei LNP 2022/2023: il miglior Under 21 di Serie B è Leonardo Marangon

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie B Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2001 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Old Wild West.

MIGLIOR UNDER 21 – SERIE B OLD WILD WEST 2022/2023

LEONARDO MARANGON (Antenore Energia Virtus Padova)

Nato a Padova il 29 novembre 2005, guardia di 195 centimetri, 85 kg di peso. In stagione regolare ha avuto medie di 9.2 punti e 3.7 rimbalzi in 20.9 minuti, con il 51% da 2 ed il 25% da 3. Sono state 13 le gare in doppia cifra per punti segnati in stagione regolare, sulle 30 disputate dalla squadra veneta, con un massimo di 22, in 24 minuti, nel derby padovano vinto in trasferta contro il Petrarca, il 19 febbraio. In questa stagione ha praticamente raddoppiato le sue cifre rispetto alla stagione passata, dove aveva viaggiato a 4.7 punti e 1.9 rimbalzi in 12.7 minuti.

Marangon è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Vigodarzere, altra Società del territorio padovano, e da tre anni fa parte della prima squadra della Virtus. Nel marzo 2022 ha partecipato alla tappa dell’adidas Next Generation Tournament di Euroleague a Varese, allenato da una leggenda del basket europeo come Vassilis Spanoulis. Nel giugno dello scorso anno era stato selezionato tra i 60 migliori talenti europei Under 18, partecipando al camp Basketball Without Borders a Milano, organizzato da FIBA e NBA. Dall’estate scorsa è membro della Nazionale italiana Under 18, con la quale nel 2022 ha disputato i Campionati Europei di categoria a Izmir (Turchia), chiusi al sesto posto.

Il riconoscimento sarà consegnato a Ferrara, in occasione della poule promozione di Serie B Old Wild West 2023, in programma dal 16 al 18 giugno.

Domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 14.00, sarà reso noto il miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2022/23.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior Under 21” di Serie B:

2015/16 – Francesco Paolin (Gessi Valsesia)

2016/17 – Stefan Nikolic (Gevi Napoli)

2017/18 – Edoardo Fontana (Solbat Piombino)

2018/19 – Lorenzo Raffaelli (Computer Gross Empoli)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Eugenio Rota (Gesteco Cividale)

2021/22 – Nicolò Castellino (S.Bernardo/Abet Langhe Roero)

2022/23 – Leonardo Marangon (Antenore Energia Virtus Padova)

AREA COMUNICAZIONE LNP