Trofei LNP 2023/2024: il miglior allenatore di Serie A2 è Antimo Martino

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior allenatore” della stagione regolare. Eletto sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR ALLENATORE – SERIE A2 OLD WILD WEST 2023/2024

ANTIMO MARTINO (Unieuro Forlì)

Nato a Isernia il 16 agosto 1978, alla sua seconda stagione a Forlì ha guidato l’Unieuro al primato nel girone Rosso della stagione regolare, con 26 vittorie e 6 sconfitte. I biancorossi romagnoli hanno avuto grande continuità di rendimento in tutto il campionato (primo posto già nella prima fase con 18-4, 14 vittorie su 16 in casa, 14 successi su 15 tra inizio dicembre ed inizio marzo); a metà marzo è arrivato il successo nella Coppa Italia di categoria, a Roma, nella finale contro la Fortitudo Bologna. Per il secondo anno consecutivo l’Unieuro di coach Martino ha conquistato il primo posto nella griglia playoff di A2, confermando il risultato dello scorso torneo, concluso con l’accesso alla finale promozione, contro la Vanoli Cremona.

Per Martino è il secondo riconoscimento come allenatore dell’anno in A2, dopo quello conquistato nel 2018/19 sulla panchina della Fortitudo Bologna. Dopo gli inizi a livello giovanile nella sua città natale, Isernia, dal 2005 è entrato nello staff della Virtus Roma, dapprima come capo allenatore delle squadre Under 16 e Under 13, ed in seguito come assistente della prima squadra, fino al 2014. Ha poi guidato per quattro stagioni da capo allenatore il Basket Ravenna, in Serie A2, con una semifinale playoff ed una finale di Coppa Italia come risultati di rilievo. Nel 2018 è passato alla Fortitudo Bologna, con promozione in Serie A e vittoria nella Supercoppa LNP nella sua prima stagione; nel 2019/20 ha debuttato nel massimo campionato con la Società bolognese, condotta fino alle semifinali di Coppa Italia. Dopo un’esperienza, sempre in Serie A, a Reggio Emilia, disputando anche la FIBA Europe Cup, è ritornato alla Fortitudo, per un’ulteriore stagione. Dal 2022 è a Forlì, con il ruolo di capo allenatore e responsabile dell’area tecnico-sportiva. Ha recentemente rinnovato il suo accordo con la Società romagnola per altri due campionati.

Lunedì 13 maggio alle ore 15.00 sarà reso noto l’Mvp straniero della Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior allenatore” di Serie A2:

2015/16 – Eugenio Dalmasson (Alma Trieste)

2016/17 – Michele Carrea (Angelico Biella)

2017/18 – Marco Ramondino (Novipiù Casale Monferrato)

2018/19 – Antimo Martino (Lavoropiù Fortitudo Bologna)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Alessandro Ramagli (Tezenis Verona)

2021/22 – Matteo Boniciolli (Old Wild West Udine)

2022/23 – Stefano Pillastrini (Gesteco Cividale)

2023/24 – Antimo Martino (Unieuro Forlì)

AREA COMUNICAZIONE LNP