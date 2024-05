Trofei LNP 2023/2024: il miglior Under 21 di Serie A2 è Leonardo Marangon

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2003 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR UNDER 21 – SERIE A2 OLD WILD WEST 2023/2024

LEONARDO MARANGON (Gesteco Cividale)

Nato a Padova il 29 novembre 2005, guardia di 195 centimetri, 85 kg di peso. Al suo esordio in Serie A2, a soli 18 anni di età, ha avuto medie di 3.3 punti e 1.7 rimbalzi in 10.7 minuti nella prima fase; cifre nettamente aumentate nell’orologio, con 5.6 punti, 3.7 rimbalzi e 1.3 assist in 19.4 minuti, contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte dei friulani, capaci di aggiudicarsi 10 gare su 10 nella seconda fase. Per lui massimi stagionali di 15 punti, nella trasferta di Roma contro la Luiss, il 23 marzo, e 7 rimbalzi, contro Torino, il 15 marzo. Per Marangon è il secondo riconoscimento consecutivo come miglior Under 21 del campionato, dopo quello ottenuto lo scorso anno in Serie B, alla Virtus Padova (9.2 punti e 3.7 rimbalzi in 20.9 minuti).

Marangon, cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Vigodarzere, ha iniziato a giocare in prima squadra alla Virtus Padova, debuttando in Serie B a soli 15 anni, nel dicembre 2020. Dopo tre stagioni nella formazione veneta nel terzo campionato nazionale, è arrivato il trasferimento a Cividale, nell’estate scorsa; ha recentemente rinnovato il proprio legame con i gialloblù fino al 2027. Nonostante la giovane età, ha già avuto esperienze importanti a livello internazionale: nel marzo 2022 ha partecipato ad una tappa dell’adidas Next Generation Tournament di Euroleague a Varese e nel giugno 2022 è stato selezionato come uno dei 60 migliori talenti europei Under 18, partecipando al camp Basketball Without Borders a Milano, organizzato da FIBA e NBA. Con la Nazionale Under 18 azzurra ha disputato le ultime due edizioni dei Campionati Europei di categoria (sesto nel 2022 in Turchia e nono nel 2023 in Serbia).

Domani, giovedì 9 maggio, alle ore 15.00, sarà reso noto il miglior allenatore della Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior Under 21” di Serie A2:

2015/16 – Leonardo Candi (Eternedile Fortitudo Bologna)

2016/17 – Davide Moretti (De’ Longhi Treviso)

2017/18 – Lorenzo Penna (Andrea Costa Imola)

2018/19 – Andrea Pecchia (Remer Treviglio)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Lorenzo Bucarelli (Atlante Eurobasket Roma)

2021/22 – Leonardo Okeke (Novipiù Monferrato)

2022/23 – Matteo Bogliardi (Allianz Pazienza San Severo)

2023/24 – Leonardo Marangon (Gesteco Cividale)

