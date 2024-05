Trofei LNP 2023/2024: l’Mvp straniero di Serie A2 è Jazz Johnson

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore straniero” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori non formati del campionato, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR GIOCATORE STRANIERO – SERIE A2 OLD WILD WEST 2023/2024

JAZZ JOHNSON (Real Sebastiani Rieti)

Nato a Portland (USA) il 26 settembre 1996, nell’Oregon, play/guardia di 178 centimetri, 82 kg di peso. Con la maglia della Real Sebastiani è stato miglior marcatore assoluto della prima fase con 20.6 punti a gara in 31.9 minuti (49% da 2, 43% da 3, 85% ai liberi), con 3.8 rimbalzi e 3.4 assist. Medie confermate nella fase a orologio (19.5 punti, quarto miglior marcatore, in 27.8 minuti, con 2.8 rimbalzi e 2.1 assist). In un campionato ampiamente positivo per la sua Società, che al primo anno in A2 ha conquistato il terzo posto in stagione regolare nel girone Verde, ottenendo poi l’accesso alle semifinali playoff. Per lui una grande continuità di rendimento in stagione (31 gare su 32 in doppia cifra per punti realizzati, con 19 partite oltre quota 20; un massimo di 31 nel successo di Chiusi del 31 marzo).

Johnson ha iniziato la propria carriera universitaria a Portland nel 2015, per poi disputare due stagioni a Nevada, fino al 2020. Il suo percorso da professionista si è svolto interamente in Italia, dapprima con Cantù in Serie A, e poi in A2, con le maglie di Pistoia (nel 2021/22, 18.6 punti di media, con vittoria nella Supercoppa LNP) e Rimini (stagione 2022/23, 20 punti a gara in stagione regolare). Quest’anno è approdato a Rieti; con il Club reatino ha recentemente prolungato l’accordo per altre due stagioni, fino al 2026.

Domani, martedì 14 maggio, alle ore 15.00, sarà reso noto l’Mvp della Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior giocatore straniero” di Serie A2:

2015/16 – Bryon Allen (USA, Mec Energy Roseto)

2016/17 – Mike Hall (USA, Angelico Biella)

2017/18 – Mike Hall (USA, Bondi Ferrara)

2018/19 – Brandon Triche (USA, Benfapp Capo d’Orlando)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Charles Thomas (USA, Givova Scafati)

2021/22 – Ty Sabin (USA, Allianz Pazienza San Severo)

2022/23 – Nathan Adrian (USA, Unieuro Forlì)

2023/24 – Jazz Johnson (USA, Real Sebastiani Rieti)

UFF.STAMPA REAL SEBASTIANI RIETI