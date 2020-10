Trofeo Irtet – Napoli a tutta forza, San Severo è battuta. Sul podio la Stella Azzurra

La squadra di Sacripanti ha superato in finale la Cestistica San Severo con il punteggio di 104-72 bissando il successo ottenuto ieri con la Stella Azzurra Roma. Ottima la prestazione di tutta la squadra con coach Sacripanti che ha utilizzato come in semifinale, tutto il suo roster a disposizione.

Napoli ha riproposto lo stesso quintetto della semifinale con Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Iannuzzi. La partita è stata equilibrata nel primo quarto con San Severo che ha ribattuto colpo su colpo alle giocate della Generazione Vincente Napoli Basket, chiudendo la prima frazione sul 21-20 in favore degli azzurri. Nel secondo periodo Napoli fa valere l’impatto della panchina con l’entrata in campo di Mayo, Zerini, Uglietti e Sandri, si va all’intervallo lungo sul 43-31 Gevi che controlla la gara.

L’allungo decisivo arriva nella ripresa. Gli azzurri, con un terzo quarto da 37-21, spaccano in due la partita chiudendo il periodo sul 80-52 grazie a Parks, ottimo nella terza frazione e a Marini che chiuderà l’incontro da topscorer con 24 punti. Il Quarto periodo fissa il punteggio sul 104-70 per Napoli che manda in campo tutti gli elementi a disposizione compresi i giovanissimi Matera e Tolino. Da segnalare, nel secondo periodo, l’espulsione comminata a Coach Sacripanti reo di aver esagerato con le proteste secondo gli arbitri.

Pierpaolo Marini è stato eletto MVP della competizione.

FINALE 1/2 POSTO NAPOLI-S.SEVERO 104-70

FINALE 3/4 POSTO STELLA AZZURRA- SALERNO 99-81

LE SEMIFINALI

Gevi Napoli Basket-Stella Azzurra Roma 85-54

Napoli: Zerini 6, Matera 3, Iannuzzi 12, Parks 15, Sandri 5, Marini 13, Mayo 8, Uglietti 2, Lombardi 17, Monaldi 4.

Stella Azzurra: n.d

Salerno – San Severo 61-87 (15-20, 29-42, 43-68)

Salerno: Tortù 2, Gallo 10, De Fabritiis 8, Cardillo 9, Mennella 9, Valentini 10, Peluso 10, D’Amico 2, Dabangdata 1, Di Donato.

San Severo: Jones 21, Angelucci 11, Ogide 10, Contento 10, Di Donato 8, Buffo 7, Pavicevic 6, Mortellaro 6, Ikangi 5, Antelli 3.

