Trofeo LNP 2022/23: il miglior giocatore straniero è Nathan Adrian

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore straniero” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori non formati del campionato, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MIGLIOR GIOCATORE STRANIERO – SERIE A2 OLD WILD WEST 2022/2023

NATHAN ADRIAN (Unieuro Forlì)

Nato a Morgantown (USA) il 21 marzo 1995, nello Stato del West Virginia, ala forte di 206 centimetri, per 107 kg di peso. Al primo anno in A2 ha disputato una positiva stagione con la maglia dell’Unieuro, squadra che ha concluso al primo posto la stagione regolare nel girone Rosso, per poi conquistare il primato assoluto chiudendo in testa il girone Giallo di seconda fase.

Per lui medie di 15.7 punti e 6.7 rimbalzi in stagione regolare, in 30.8 minuti medi sul parquet, con il 53% da 2, il 36% da 3 e il 71% ai liberi; cifre salite di tono nella seconda fase, con 18.0 punti e 6.5 rimbalzi in 30.3 minuti, con il 57% da 2, il 43% da 3 e l’88% dalla lunetta. Nelle 30 partite giocate in stagione tra prima e seconda fase, tutte quelle disputate dall’Unieuro in campionato, per 25 volte è andato in doppia cifra nei punti (massimo di 32 a Ravenna il 22 gennaio), con tre doppie-doppie a referto. La sua dimensione perimetrale è stata evidenziata dalle sette gare in stagione con più di 4 triple realizzate; fondamentale il suo canestro decisivo per la vittoria contro Cento, il 27 novembre, interrompendo una striscia negativa di due sconfitte, che diede il via ad una serie di 7 vittorie consecutive dei romagnoli, 15 nelle successive 16.

Adrian, dopo aver frequentato la Morgantown High School e aver trascorso il quadriennio collegiale a West Virginia, dal 2013 al 2017, ha iniziato la sua carriera professionistica a Bordeaux, nella seconda lega francese. Dopo un’esperienza in Ucraina all’MBC Mykolaiv, nello scorso torneo ha giocato in LBA a Brindisi, disputando anche la Basketball Champions League.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso dei playoff di Serie A2 Old Wild West 2023.

UFF.STAMPA LEGAPALLACANESTRO