Tutti i numeri della Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti i numeri della Final Four della Coppa Italia 2023 Old Wild West, organizzata dalla Pallacanestro Cantù, in collaborazione con LNP.

1.262.100 – Le impressions sulla pagina Facebook di LNP

1.078.025 – La copertura sulla pagina Facebook di LNP

1.046.437 – Le impressions sul profilo Instagram di LNP

850.351 – La copertura sul profilo Instagram di LNP

144.804 – Le impressions sul canale ufficiale You Tube di LNP

(111.482 video+33.332 live streaming)

10.322 – Le visualizzazioni dei post legati alla Coppa Italia sulla piattaforma Linkedin

7.890 – Le visualizzazioni sul canale You Tube di LNP (1.726 live streaming+6.164 video caricati)

5.922 – Gli spettatori affluiti alla E-Work Arena nel corso della due giorni della Final Four

4.222 – Gli spettatori unici sul canale You Tube di LNP

3.000 – Le views medie dalle storie pubblicate sul profilo Instagram di LNP

1.846 – Le Guide alla Coppa Italia in formato digitale scaricate sul portale LNP

600 – Le paia di calzini “special edition”, con i loghi delle 8 partecipanti, realizzate dal partner Scrimmage, con i quali sono stati omaggiati sia gli acquirenti dei biglietti online che le squadre

500 – Le patch con logo Coppa Italia distribuite alle squadre ed applicate sulla divisa da gioco

195 – I post realizzati complessivamente da LNP (96 Facebook+99 Instagram)

122 – I Media accreditati per l’evento tra copertura stampa, web, social media, tv, radio, fotografi

116 – Gli allenatori che hanno partecipato al Clinic organizzato da Pallacanestro Cantù in collaborazione con LNP, CNA ed USAP, con relatori Carlo Recalcati. Matteo Boniciolli ed Edoardo Casalone

49 – Le news dedicate alla Coppa Italia e pubblicate sul portale LNP, sul profilo ufficiale Twitter e sul canale Telegram di LNP

40 – L’audience dei presenti al meeting “Indirizzi di marketing nelle differenti discipline sportive”, organizzato da Pallacanestro Cantù, in collaborazione con Cantù Next e ASM Global Relatori: Giovanni Palazzi (CEO di ChainOn), Todd Taylor (President&CCO Pacers Sports&Entertainment), Mattia Moro (Direttore Generale Uyba Volley), Luca Barazzetta (Chief Executive Marketing AC Monza), Veronica Oldani (Direttore Commerciale&Marketing Como 1907), Giuseppe Rizzello (General Manager Italia ASM Global)

37 – Le storie pubblicate sul profilo LNP della piattaforma Instagram

20 – Le ore complessive di diretta dedicate all’evento dal partner Mediasport Group, trasmesse sul canale 814 Sky, comprensive dei salotti curati da Paolo Virzi, con interviste ad ospiti, dirigenti ed atleti negli intervalli tra le gare

17 – I video caricati sul canale ufficiale LNP della piattaforma You Tube

16 – Le ore complessive di diretta streaming proposte sulla piattaforma LNP PASS, comprensive dei pre e post partita. Con le telecronache di Niccolò Trigari (Serie A2), Giovanni Poggi (Serie B), le analisi tecniche di Paolo Lepore e gli interventi da bordocampo e le interviste di Enrico Bonzanini

16 – I post pubblicati sul profilo ufficiale LNP su piattaforma Linkedin

10 – Le ore di copertura mediatica prodotte da Quinto Quarto, tra i Media partner di LNP per l’evento. Dedicata interamente al tabellone della Serie B, Quinto Quarto ha sviluppato un palinsesto di copertura in streaming della durata complessiva di 4 ore, ed un programma di live reaction, commento in diretta delle tre partite del tabellone, che ha occupato lo spazio di 6 ore. Grazie ad una squadra formata da 10 persone tra conduttori, opinionisti, regista e videomaker. Con il contributo tecnico degli allenatori Cesare Ciocca (Basket Mestre 1958) e Sergio Luise (JuveCaserta 2021)

9 – Gli stand di squadre partecipanti, partner LNP e Fan engagement che hanno accolto gli spettatori all’ingresso alla E-Work Arena

6 – Le squadre che hanno realizzato una divisa speciale in occasione della Final Four

6 – Le dirette trasmesse sulla piattaforma streaming LNP PASS e poi a disposizione degli utenti anche on-demand, per una copertura televisiva integrale dell’evento

4 – Le clip di highlights dedicate alle semifinali ed alle finali

4 – Gli “Sceriffi” Old Wild West nominati al termine del “Tiro dalla sella”, come era quella originale, da cavallo, posizionata all’altezza del tiro libero con a disposizione 30 secondi per fare almeno un canestro. E ricevere la stella del title sponsor LNP

2 – I fotografi dell’Agenzia Ciamillo-Castoria che nei due gironi dell’evento hanno messo a disposizione dei Media accreditati una totale di 3.370 immagini, le più belle della Final Four: Massimo Ceretti e Claudio Degaspari.

2 – Le redazioni Rai regionali che hanno coperto l’evento: Rai Lombardia e Rai Emilia-Romagna

2 – Le clip realizzate e dedicate agli MVP della Final Four, Matteo Piccoli (Serie A2) ed Emanuele Trapani (Serie B)

2 – Gli short movie realizzati a riepilogo delle giornate della Final Four (Day 1+Day 2)

2 – Le esibizioni dei “Dunkin Devils”, che grazie al coordinamento del partner Ticketmaster hanno creato il lato più spettacolare dell’intrattenimento

2 – Le gare nelle quali i ragazzi di Special Olympics hanno partecipato alla fase di avvicinamento alla palla a due, entrando in campo al fianco delle squadre e presenziando a tutta la fase della presentazione. In rappresentanza di Legnano, Torino, Cantù, Vigevano

1 – La clip TOP 10 con le dieci giocate più belle della Final Four 2023

AREA COMUNICAZIONE LNP

Bologna, 18 marzo 2023