Tutto pronto il derby friulano del PalaGesteco: Cividale e Udine si affronteranno domani alle 20.45

Al Palasport di Cividale, in un palazzetto da giorni esaurito, la compagine di coach Stefano Pillastrini domani sera cercherà di sorprendere la squadra rivale di Udine, allenata da Boniciolli.

Reduce dall’importante vittoria in trasferta contro Rimini, e impegnata in queste ore a disegnare le ultime scelte tattiche prima del nuovo, attesissimo impegno in campo, l’UEB Gesteco Cividale tornerà sul parquet, nella terz’ultima gara di andata del girone rosso del campionato nazionale di A2, per tentare di piegare i rivali dell’APU Udine. Quella di domani sarà una serata che potrà certamente offrire grandi spunti e molte emozioni e, soprattutto, sfoggiare tanto basket di ottimo livello al pubblico che accorrera a Cividale da tutto il Friuli e da tutta la regione FVG.

Si sfideranno due squadre che sono in buona forma. Momentaneamente prima in classifica Udine (assieme a Pistoia) con 8 vittorie su 10 partite, quinta invece l’UEB Cividale con 6 risultati positivi su 10 sfide disputate…

Ecco intanto il commento del coach dei padroni di casa, Stefano Pillastrini (allenatore Gesteco Cividale), che si presenta al derby forte della prestazione vittoriosa sul campo di Rimini: “Siamo reduci dalla bella vittoria a Rimini che ci ha dato molta energia perché, dopo la sconfitta interna contro Ferrara ed il calendario non certo favorevole in questo periodo, si poteva temere un momento di difficoltà. Questo successo ci dà, inoltre, un grande stimolo per affrontare le prossime partite che saranno altrettanto difficili. Come quella con Udine che è uno squadrone, potendosi permettere di lasciare fuori giocatori di altissimo livello gara dopo gara. Sarà, quindi, un match molto complicato che, però, vogliamo affrontare con particolare umiltà e determinazione. Sappiamo quanto sono forti gli udinesi, avendoli incontrati già in Supercoppa. Allo stesso tempo vogliamo pur cercare di stupire, disputando una partita al di sopra di quello che ci si possa aspettare. Il nostro pubblico sarà fondamentale: ci dà un’energia speciale che ci permette di superare le difficoltà apparentemente insormontabili e ci aiuterà sicuramente ad andare oltre i nostri limiti”.

Nota informativa: domani le biglietterie del PalaGesteco resteranno chiuse in quanto i biglietti per il match sono stati esauriti già in prevendita. I cancelli del PalaGesteco saranno aperti dalle 19.30.

Arbitreranno l’incontro Stefano Ursi, Angelo Caforio e Nicolò Bertuccioli.