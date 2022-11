Tutto su Mantova-Chieti, recupero del mercoledì nel girone Rosso

CALENDARIO

Si recupera l’incontro della 5^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso tra Staff Mantova e Caffè Mokambo Chieti, non disputato lo scorso 30 ottobre per indisponibilità della Grana Padano Arena.

Mercoledì 16 novembre, ore 20.00

Mantova: Staff-Caffè Mokambo Chieti

CLASSIFICA DOPO 7 GIORNATE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Tramec Cento 12 6 1 Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6 1 Apu Old Wild West Udine 12 6 1 Unieuro Forlì 10 5 2 UEB Gesteco Cividale 8 4 3 Fortitudo Kigili Bologna 8 4 3 Tassi Group Ferrara 6 3 4 Staff Mantova 4 2 3 Caffè Mokambo Chieti 4 2 3 Allianz Pazienza San Severo 4 2 4 OraSì Ravenna 4 2 5 HDL Nardò 4 2 5 Umana Chiusi 2 1 5 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 6

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

STAFF MANTOVA – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: mercoledì 16 novembre, 20.00

Arbitri: Rudellat, Miniati, Bertuccioli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3E5DMps

QUI MANTOVA

​Giorgio Valli (allenatore) – “Affrontiamo il miglior attacco del girone Rosso e, senza molti giri di parole, dobbiamo alzare tanto l’intensità difensiva. Chieti fa della transizione e del tiro da tre punti le sue armi principali e per questo dovremo essere molto rapidi nell’accoppiamento difensivo. Al tempo stesso, è importante capire che occorre partire nel modo giusto. Non possiamo sempre recuperare dopo un primo quarto negativo”.

Alessandro Morgillo (giocatore, centro) – “Sia a Pistoia che con Udine abbiamo disputato un brutto primo quarto. Occorre partire con un’intensità diversa, per evitare di perdere energie preziose nel tentativo di recuperare durante la partita. Per quanto riguarda la sfida con Udine, comunque, prendo di positivo il fatto che ce la siamo giocata alla pari dal secondo quarto in poi con una delle corazzate del nostro campionato. Chieti è una squadra forte ed è una rivale diretta in classifica. Noi ci presenteremo motivati dalle due sconfitte e vogliamo riscattarci davanti nostro pubblico”.

Note – Laquinton Ross non sarà al 100% della condizione per la contusione all’anca rimediata nella sfida di Pistoia. Martino Criconia ha subito un colpo alla schiena nella partita con Udine, ma dovrebbe essere della partita. Il Game Sponsor della sfida sarà Progesa, azienda attiva dal 1989 nel campo della consulenza per le imprese in vari ambiti, dalla pianificazione strategica fino a sostenibilità, finanza e formazione. Gli Stings ritrovano da avversario Martino Mastellari, reduce da 34 gare ufficiali in maglia biancorossa nella scorsa stagione.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Radiocronaca in diretta sulla web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Mantova è una squadra sicuramente importante, con due tra i migliori stranieri del campionato, di assoluto livello. Il gruppo di italiani, tra cui spicca Cortese, è di sicura affidabilità. Anche i loro giovani sono molto interessanti. In trasferta le prestazioni devono salire di livello perché, come ben sappiamo, quando giochi in casa sei sempre molto più aggressivo. Loro sono una compagine molto fisica e dovremo essere pronti a reggere l’impatto anche da quel punto di vista”.

Ilia Boev (giocatore) – “Andiamo a Mantova e sarà una trasferta lunga e difficile. Loro sono un’ottima squadra, con giocatori di livello. Faremo tutto per vincere perché abbiamo bisogno di questi due punti. Questa settimana sarà cruciale perché giocheremo ben due partite e vogliamo fare del nostro meglio per portare a casa più punti possibili”.

Note – La Mokambo arriva a questo scontro dopo la settimana di sosta, in virtù del posticipo al 30 novembre della gara con Chiusi. Matteo Palermo, ex di giornata, ha vestito la canotta di Chieti nella stagione 2014/15 (7.5 punti di media in Serie A2 Silver).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST