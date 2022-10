Twitch Italbasket si arricchisce con le gare di A2 e B maschile, A1 femminile, basket in carrozzina e tanti altri campionati

Sempre più basket sul canale ufficiale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro. Da questo fine settimana e per tutta la stagione, la piattaforma viola di Italbasketofficial trasmetterà in live streaming una gara del Campionato di A2 maschile, una gara del Campionato di A1 femminile e una gara del Campionato di Serie B maschile.

A rendere ancora più interessante il palinsesto ci saranno anche gare del massimo Campionato di basket in carrozzina, del Campionato di A2 femminile e gare del Campionato Under 19 maschile Eccellenza.

La visione sarà gratuita e accessibile senza alcuna registrazione a questo link:

Italbasketofficial

La Federazione Italiana Pallacanestro desidera ringraziare, per l’accordo raggiunto, la Lega Nazionale Pallacanestro (LNP), la Lega Basket Femminile (LBF) e la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC) per aver condiviso le motivazioni alla base dell’iniziativa. Su tutte, oltre a trasmettere la pallacanestro di vertice, quella di offrire una piattaforma nazionale condivisa a tutte le società che organizzano la diretta streaming delle proprie partite e che volessero aderire al progetto.

Tutte le società interessate e partecipanti ai campionati liberi da diritti tv (C Gold, C Silver, Serie D, Promozione, Prima Divisione, B femminile, C femminile e tornei Giovanili maschili e femminili) potranno ottenere maggiori informazioni scrivendo a questo indirizzo: ufficio.stampa@fip.it

Il palinsesto dell’ultimo weekend di ottobre inizia con la Serie B maschile, che troverà collocazione abituale al sabato: si parte il 29 ottobre con la sfida tra Paffoni Fulgor Omegna e Basketball Gallarate alle ore 21.00. Qualche ora prima, alle 19.00, andrà in scena il derby toscano di A1 femminile tra Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno e Gesam Gas + Luce Le Mura Lucca. Domenica 30 ottobre alle 20.45 il Gruppo Mascio Treviglio ospita la Reale Mutua Torino nel Girone Verde dell’A2. Il palinsesto si chiude lunedì 31 ottobre alle 20.30 con la partita del Campionato Under 19 Eccellenza maschile tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Virtus Siena.

Nato nel marzo scorso con l’intento di trasmettere i tornei di e-sports organizzati dalla FIP e le gare dei tornei internazionali della e-Nazionale di basket, Italbasketofficial si è evoluto piuttosto in fretta arrivando a trasmettere circa 150 partite delle Finali Nazionali Giovanili nella scorsa estate per un totale di più di 100.000 spettatori unici. Su Twitch sono state trasmesse live streaming anche le gare del torneo che la Nazionale Under 23 maschile ha giocato in Canada, le partite del torneo che la Nazionale Senior femminile ha giocato a Cividale del Friuli e la finale per il Bronzo poi vinta dalla Nazionale Under 20 femminile all’Europeo di categoria. Intensa anche la programmazione delle live, che grazie a content creator molto noti sulla piattaforma ha intrattenuto gli appassionati per diverse centinaia di ore.

Il palinsesto del weekend

Sabato 29 ottobre

Ore 19.00 Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno-Gesam Gas + Luce Le Mura Lucca (A1 femminile)

Ore 21.00 Paffoni Fulgor Omegna e Basketball Gallarate (B maschile)

Domenica 30 ottobre

Ore 20.45 Gruppo Mascio Treviglio-Reale Mutua Torino (A2 maschile)

Lunedì 31 ottobre

Ore 20.30 Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Siena (U19 Eccellenza maschile)

