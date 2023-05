Udine-Cividale, Carnera sold out per gara 2 dei quarti di finale

Nella fase più importante della stagione i tifosi bianconeri rispondono presente: a distanza di 48 ore possiamo annunciare con orgoglio e soddisfazione il secondo sold out consecutivo! Per Gara 2 dei quarti di finale play off di Serie A2 contro Ueb Gesteco Cividale, in programma oggi alle 20.00 al PalaCarnera, si è registrato ancora una volta il tutto esaurito. GRAZIE A TUTTI VOI che state dimostrando la fortissima vicinanza e il supporto alla nostra squadra. Avanti tutta popolo bianconero

UFF.STAMPA APU UDINE