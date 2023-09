Udine vince l’ultimo impegno di pre-season: battuta Rimini a Montegrotto Terme

Termina con un successo il precampionato dell’Apu Old Wild West Udine. Al PalaBerta di Montegrotto Terme (in provincia di Padova) la partita amichevole contro RivieraBanca Basket Rimini è terminata 84-80 a favore dei bianconeri. Coach Adriano Vertremati ha avuto nuovamente a disposizione Raphael Gaspardo. Il quintetto schierato dal primo minuto: Monaldi, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia.

Parte forte l’Apu con il canestro dall’arco di Alibegovic e il viaggio in lunetta di Clark (2/2). Il secondo canestro di Alibegovic alimenta il parziale di 9-0 chiuso da Delia (9-2). Rimini entra in partita con i primi punti di Johnson e Simioni, ma i bianconeri non si fanno impressionare e trascinati dalla coppia Delia-Clark tornano in vantaggio sul +8 (14-6). Dopo il timeout di coach Ferrari la musica non cambia e arriva ancora una tripla di Clark. Sul secondo fallo personale di Gaspardo è Johnson a segnare i punti del -10 (1/2 ai liberi): l’Apu va in lunetta per quattro azioni consecutive e si porta sul risultato di 22-15, nonostante i canestri di Grande e Tomassini. Clark buca ancora la retina dall’arco ben due volte (30-15). Simioni prova a ridurre lo svantaggio, ma l’Apu dall’arco è infallibile e Da Ros sigla il +16. È ancora Simioni ad andare a segno su un errore difensivo di Udine: i bianconeri però continuano a trovare la via del canestro e toccano quota +19 a metà del secondo quarto (40-21). Marks realizza 8 punti e il canestro di Simioni riporta Rimini in partita (41-30). Si sblocca Caroti con due triple consecutive per il nuovo +16 ed è lo stesso numero 7 bianconero a siglare l’ultimo canestro del quarto per il 49-33 all’intervallo.

Dopo la pausa lunga regna molto equilibrio in campo fino alla tripla di Grande (51-38): coach Vertemati chiama timeout, ma Rimini rientra sotto la doppia cifra di svantaggio con il canestro di Johnson. Sul risultato di 53-44 arriva la prima tripla della partita per Monaldi. L’Apu Old Wild West sfrutta il contropiede con Clark (già a quota 20 punti), ma la formazione di coach Ferrari rimane aggrappata alla partita con Tomassini e Simioni (62-52). Grande va ancora a referto e il 2+1 di Simioni vale il -7 (66-58) all’inizio dell’ultimo quarto. Delia sale in cattedra e realizza 6 punti consecutivi per l’Apu: nonostante il canestro di Simioni i bianconeri si portano a +12 (73-61) con il libero convertito da Da Ros. La tripla di Tomassini tiene viva Rimini e Marks sigla il -7 a 4 minuti dal termine. Tocca a Clark muovere il tabellino per dare respiro a Udine: Tomassini accorcia le distanze (2/2 ai liberi, fallo di Ikangi), ma Caroti punisce la difesa biancorossa dall’arco ben due volte (81-70). Da tre punti segna anche Tomassini, per due volte, per il -6 (84-78) a un minuto dalla fine. Timeout voluto da coach Vertemati a 37 secondi dopo il canestro di Johnson: l’Apu perde palla, ma Tomassini sbaglia il tiro del possibile -1 e la gara termina.

APU OLD WILD WEST UDINE – RIVIERABANCA BASKET RIMINI 84-80

(25-15; 49-33; 64-54)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 22, Alibegovic 7, Caroti 14, Arletti 2, Gaspardo 3, Delia 20, Da Ros 5, Monaldi 3, Ikangi 8. All. Adriano Vertemati.

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Tassinari, Marks 18, Anumba 2, Grande 9, Tomassini 18, Scarponi 4, Masciadri, Johnson 14, Simioni 15, Abba. All. Mattia Ferrari.

