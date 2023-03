La Pallacanestro Mantovana comunica la risoluzione del contratto con Anthony Miles, il quale sta facendo ritorno negli USA in queste ore per completare la guarigione dal suo infortunio. Il club ringrazia Anthony per l’impegno profuso in maglia virgiliana e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

UFF.STAMPA PALL.MANTOVA