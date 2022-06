UFFICIALE – Si dividono le strade di Ravenna e Daniele Cinciarini

By

Dopo due stagioni si separano le strade dell’OraSì Ravenna e di Daniele Cinciarini.

Due anni, il secondo vissuto da capitano, nei quali “Cincia” ha messo tutta la sua esperienza e mentalità vincente al servizio dei compagni con grande dedizione e professionalità. Due anni in cui la squadra ha raggiunto prima i quarti poi le semifinali playoff grazie al contributo del suo numero cinque, risultato spesso determinante. Indimenticabili i 40 punti nella vittoria a Scafati nel febbraio 2021 e le innumerevoli volte in cui è risultato un “terzo americano” nella stagione da poco conclusa, dove ha superato quota 1000 punti segnati con la maglia giallorossa.

Il Basket Ravenna saluta Daniele Cinciarini e gli augura di continuare il più a lungo possibile la sua invidiabile carriera sportiva, a partire dalla prossima esperienza che lo vedrà impegnato in un’altra importante piazza della nostra regione.

