Umana Chiusi: tutte le amichevoli della preseason 2023

Quasi tre mesi dal 24 maggio, Gara 3 dei quarti di finale playoff e ultima partita ufficiale della stagione 2022/23 per la San Giobbe. Nel frattempo una mini rivoluzione, in campo e non solo; mercato, annunci e tanti volti nuovi che si ritroveranno per la prima volta tra una settimana. Dopo le visite mediche, previste per mercoledì 16 agosto, la squadra inizierà la fase di preparazione agli impegni ufficiali il giorno successivo, giovedì 17. Sarà un precampionato ricco di appuntamenti prestigiosi, con una serie di test probanti per arrivare alla Supercoppa prima e poi, nella migliore forma possibile, all’esordio in campionato del 1 ottobre al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna.

Allenamenti no stop, fatta eccezione per la prima serie di amichevoli, quattro per la precisione, che porteranno alla Supercoppa del 9 (in trasferta a Rimini) e 12 settembre (in casa contro Forlì). Partenza fortissima con due test di livello eccelso, entrambi contro squadre di LBA: debutto in campo con il Memorial Bertolazzi a Pistoia il 26/08, poi partita in famiglia al Taliercio di Venezia contro la Reyer il 29. Pochi giorni dopo, il 2/09, la sfida con Piombino (Serie B Eccellenza) ad Arezzo per poi chiudere la prima fase di test il 6/09 al PalaPania contro la Luiss Roma (Girone Verde A2). Tre giorni dopo l’esordio in Supercoppa a Rimini.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.