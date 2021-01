Una diretta ogni tre giorni: è il febbraio della Serie A2 Old Wild West sui canali Mediasport

A partire da sabato 6, con la sfida dell’Allianz Cloud di Milano tra Urania e Monferrato, sarà un mese da otto dirette, vale a dire una ogni tre giorni, grazie ai due turni con doppia esposizione per il campionato di Serie A2 Old Wild West: il 14 Cento-Napoli ed a seguire Rieti-Eurobasket Roma; mentre domenica 28 si partirà da Voghera, per Tortona-Milano, per poi proporre il giorno seguente, 1 marzo, Piacenza-Capo d’Orlando..

Sabato 6 febbraio, ore 20.45

URANIA MILANO-NOVIPIU’ MONFERRATO

Allianz Cloud, Milano

Giovedì 11 febbraio, ore 20.45

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO-KIENERGIA RIETI

Palasport Falcone e Borsellino, San Severo (Fg)

Domenica 14 febbraio, ore 15.00

TRAMEC CENTO-GEVI NAPOLI

Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Domenica 14 febbraio, ore 17.15

KIENERGIA RIETI-ATLANTE ROMA

PalaSojourner, Rieti

Domenica 21 febbraio, ore 17.00

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA-GIVOVA SCAFATI

PalaCarrara, Pistoia

Giovedì 25 febbraio, ore 20.45

LUX CHIETI-ORASI’ RAVENNA

PalaLeombroni, Chieti

Domenica 28 febbraio, ore 20.45

BERTRAM TORTONA-URANIA MILANO

PalaOltrePo, Voghera (Pv)

Lunedì 1 marzo, ore 20.45

ASSIGECO PIACENZA-ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

PalaBanca, Piacenza

Diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in chiaro)

(in chiaro) Diretta su piattaforma satellite Sky canale 814 MS Channel (satellite)

(satellite) Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati)

NOTA – Il canale MS Sport è visibile sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel

Area Comunicazione LNP