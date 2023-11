Una solida Verona vittoriosa al Paladozza contro la Fortitudo Bologna

Verona infligge la prima sconfitta in casa (la seconda in campionato) ai giocatori di coach Caja battendo la Fortitudo Bologna per 68-75. La squadra di coach Ramagli si regala una super serata, restando avanti nel punteggio, gestendo la Fortitudo (brava a rientrare in partita nel terzo quarto) e alla fine solida nel chiudere la partita a pochi minuti dalla fine. Devoe e Penna i migliori per gli scaligeri; per la Fortitudo Bolpin, Panni e Conti i migliori della serata.

Nel primo tempo Verona chiude avanti sul 38-31 dopo aver chiuso avanti il primo quarto per 12-22: un’ottima difesa degli ospiti impedisce alla Effe, imprecisa nei liberi e poco incisiva sotto canestro, di creare problemi sotto canestro; Verona ringrazia, prende le misure e chiude in vantaggio la prima parte di gioco.

Nel terzo quarto la Effe è davanti per 51-49. Le triple di Bolpin e Panni e un Conti uscito molto bene dalla panchina sembrano far sperare squadra e tifosi: da -12, il parziale è di 19-4 con ribaltamento del punteggio e buone senzazioni per l’ultimo quarto.

Nell’ultimo periodo di gioco la tripla in apertura di Sergio fa ben sperare ma l’intensità di Verona è alta: il pareggio, la persa di Aradori, la stoppata di Freeman per dare ossigeno, la tripla sbagliata di Ogden a poco dalla fine e i liberi di Penna portano Verona alla vittoria.

MVP Basketinside: Gabe Devoe

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 13, Aradori 10, Ogden 4, Freeman 8; Panni 15, Conti 9, Sergio 3, Morgillo; Giordano ne, Kutsnetsov ne, Bonfiglioli ne.

TEZENIS VERONA: Penna 14, Devoe 19, Udom 11, Esposito 6, Murphy 7; Gazzotti 2, Stefanelli 9, Gajic 3, Bartoli 4, Airhiwnbuwa