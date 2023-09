Un’altra vittoria per l’Apu Udine: battuto il KK Rijeka a Tolmezzo

Buon test per l’Apu Old Wild West Udine al PalaCarnera contro KK Kvarner Rijeka, squadra che gioca nel secondo campionato croato. Lo scrimmage disputato al Palazzetto dello Sport di Tolmezzo è terminato 80-63. Ancora assente a causa di un infortunio Raphael Gaspardo. In apertura di primo quarto coach Adriano Vertremati schiera in quintetto Monaldi, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia.

Primi due minuti di gioco a “retine” inviolate. Kostic sblocca la situazione per Rijeka dall’arco. Primi punti per Udine firmati Da Ros (2-3): Clark accorcia le distanze sul -1 dopo il canestro di Fells e Alibegovic porta in vantaggio i friulani. Rijeka di nuovo avanti ancora con il tiro dall’arco (Lisica, 6-8). Da Ros impatta ancora e le triple di Caroti e Clark alimentano il parziale di 8-0 per i bianconeri fino al timeout chiamato dal coach avversario (14-8). Marin e Cakarun riducono lo svantaggio fino al -2 ed a inizio secondo quarto da tre Stemberger sigla il sorpasso (16-17). Clark chiude 2/2 dalla lunetta e la seconda tripla della gara di Caroti porta a +4 l’Apu. Rijeka non cede il passo e con un fulmineo 0-4 di parziale fissa la parità (21-21). Tre punti di Alibegovic (26-26) rilanciano la squadra di coach Vertemati, ma la coppia Fells-Zelanto combina 5 punti. Alibegovic ancora a segno (2/2 ai liberi, fallo di Stemberger): Clark accorcia fino al -2 e Udine chiude in svantaggio all’intervallo sul risultato di 33-35.

La gara ricomincia e l’Apu mette subito la freccia: la tripla di Da Ros e il canestro di Delia lanciano i bianconeri (38-35). Parziale che aumenta con 5 punti consecutivi di Arletti e la tripla di Alibegovic, che costringono Rijeka al timeout. Sul risultato di 48-39 arrivano altri 2 punti firmati Arletti (2/2, fallo di Fells) e la terza tripla di Alibegovic: Delia completa il parziale di 17-4 a favore dei bianconeri. Udine prova a spegnere l’entusiasmo degli avversari con il canestro di Ikangi (58-42), ma Vujasinovic e Dugum riportano a -12 Rijeka. Caroti replica dall’arco a Lisica, non una, ma ben due volte: anche Clark torna a muovere la retina da tre con tre canestri consecutivi per il +22 (75-53). Il massimo vantaggio arriva sul risultato di 80-53 con i liberi di Dabo (2/2, fallo di Dugum). Nel finale Rijeka accorcia lo svantaggio fino al 80-63.

APU OLD WILD WEST UDINE – KK KVARNER RIJEKA 80-63

(16-12, 33-35, 58-46)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 21, Alibegovic 18, Caroti 12, Arletti 9, Delia 4, Dabo 2, Da Ros 7, Agostini, Zomero, Monaldi. All. Adriano Vertemati.

KK RIJEKA: Stemberger 5, Fells 7, Vujanisovic 4, Lisica 12, Zelanto 4, Smojver 2, Dugum 16, Kostic 3, Cakarun 10. All. Benjamin Pavic.

UFF.STAMPA APU UDINE