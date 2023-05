Verona, lettera aperta del presidente Pedrollo

Cari tutti,

ho ritenuto opportuno scrivere solo oggi queste poche righe, le prime dopo la cocente delusione del mese scorso. Mi sono infatti preso qualche giorno, per suturare le ferite ma soprattutto per elaborare con mente fredda questa avventura che ci ha visto come una meteora attraversare l’olimpo del basket italiano. Nel corso della stagione sono stati commessi indubbiamente degli errori di cui faremo tesoro ma soprattutto di cui mi sento diretto ed unico responsabile. Sono sempre e comunque il Presidente, nella buona come nella cattiva sorte. Sappiate che ho sempre cercato il meglio per Scaligera, compatibilmente con le disponibilità economiche su cui potevo contare. La fortuna non ci ha di certo aiutato, ma tant’è, si sa che alle volte gira tutto per il verso giusto ed altre no. Non credo sia giusto recriminare per questo.

Credo invece sia giusto ringraziare chi ha consentito di vivere questa esperienza che, a parte il risultato finale, ha risvegliato l’amore, da anni sopito, di Verona per il Basket con la “B” maiuscola.

Alla Squadra e allo Staff che fino all’ultima partita, pur nella difficoltà dei risultati, hanno onorato la nostra maglia ed il campionato.

A tutto il Settore Giovanile con allenatori, preparatori e dirigenti che tante soddisfazioni mi stanno ancora dando in questi giorni.

A chi ha lavorato giorno dopo giorno dietro le quinte, a chi ha messo costantemente energie, idee e volontà, a chi è stato impegnato la domenica nell’organizzazione delle partite e nella gestione dei servizi, a tutti i giornalisti.

Ai tanti tifosi che hanno gremito gli spalti del palazzetto. Sempre corretti, esempio di tifo vero e verace anche e soprattutto in trasferta.

Agli Sponsor che hanno capito l’importanza del momento e mi hanno accompagnato in un percorso così impegnativo.

Questi che sto vivendo sono giorni importanti per capire l’ambizione del nostro prossimo futuro ed in queste due settimane ho comunque respirato tanto affetto, tanta voglia di condividere un’immediata ripartenza e ne sono grato a tutti.

Ed è anche per questo che avverto una grande responsabilità nei confronti di una città che mi ha, alla fine, dato tanto.

Mi auguro che il nostro futuro possa essere ancora vivo, partecipato ma soprattutto vincente, rafforzato ancora una volta dalla passione di Verona e dei Veronesi.

Un ultimo ringraziamento particolare va alla mia famiglia, Anna e Giorgio con Federica che non hanno mancato di consigliarmi, di assistermi e di spronarmi ma soprattutto che non mi hanno mai privato della loro preziosa presenza anche nei momenti più difficili.

Beh, dopo tante chiacchiere adesso occorrono i fatti… io sono pronto… e Voi???!!!

Gianluigi Pedrollo

Presidente Scaligera Basket