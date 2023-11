By

Scaligera Basket comunica che, in seguito all’infortunio subito durante il match di lunedì contro HDL Nardò ed agli accertamenti svolti in mattinata, Gabe Devoe ha riportato una contusione al retto femorale della coscia destra.

L’atleta ha iniziato il percorso terapeutico e sarà rivalutato tra 48 ore. Rimane in dubbio la sua presenza per il match in programma domenica 26 novembre alle 18 contro la Fortitudo Bologna.

