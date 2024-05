Vigevano, Daniele Biganzoli nuovo direttore sportivo per la stagione 2024-25

By

Fissato il primo tassello di Vigevano 1955 in vista del prossimo campionato. Sarà Daniele Biganzoli il nuovo direttore sportivo della società. Nato a Varese il 3 maggio 1971, Biganzoli ha firmato per due anni e arriva alla corte della società gialloblu dopo otto stagioni da dirigente passate all’Oleggio Magic Basket, dove ha contribuito in modo decisivo alla riorganizzazione della società, portata fino all’attuale serie B Interregionale. Da giocatore ha vestito le maglie della Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, Virtus Siena, Ferrara, Lumezzane, Asti, Valenza, Oleggio Basket, Basket 7 Laghi e Basket Valceresio.

“Sono particolarmente onorato di approdare a Vigevano – ha spiegato il diretto interessato -, una società dalla tradizione consolidata e seguita da una passione travolgente. Il mio ruolo sarà quello di tramite fra la squadra e la società, l’obiettivo sarà quello di consolidare ulteriormente la struttura di lavoro, facendo un passo alla volta per crescere ulteriormente”.

