Voci infondate, Alex Finelli resta coach della Givova Scafati

In seguito a quanto riportato da alcuni mass media in merito all’interessamento nei confronti di altri allenatori, la Givova Scafati smentisce categoricamente di essere alla ricerca di un nuovo allenatore per la guida tecnica della prima squadra militante nel girone rosso del campionato di serie A2 maschile.

Al contrario, la società conferma piena fiducia nell’operato di coach Alessandro Finelli, invitando quest’ultimo a proseguire serenamente nel suo lavoro, con entusiasmo e massima tranquillità.

La dirigenza, infatti, ritiene che il tecnico emiliano, nei confronti del quale c’è grande stima professionale, sia l’uomo giusto per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali prefissati.

