Wendell Lewis è arrivato a Ravenna. Domani mattina allenamento a porte aperte

È atterrato già nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre, con un giorno di anticipo rispetto a quanto atteso, Wendell Lewis, nuovo centro americano dell’OraSì Ravenna. Il nativo di Selma, Alabama, arriva in Romagna dopo aver girato il mondo, dal Libano al Messico, dal Giappone alla Georgia, infine in Portogallo dove ha chiuso la stagione scorsa vincendo il campionato. Il suo aereo è atterrato all’aeroporto di Bologna, proveniente da Atlanta dopo aver fatto tappa ad Amsterdam.

Già domani mattina, sabato 17, Wendell sarà presente all’allenamento che precederà la partita contro Cento in programma alle 20.30 al PalaCosta. Per l’occasione, l’allenamento, in programma dalle 11 alle 13 sempre al PalaCosta, sarà a porte aperte per tutti i tifosi, che potranno anche cogliere l’occasione per acquistare il proprio tagliando per la partita in biglietteria, aperta appunto nello stesso orario.

Uff.Stampa Orasì Ravenna