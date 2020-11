Withu Bergamo, due positivi dopo l’amichevole dello scorso 28 ottobre

La Withu Bergamo comunica che, a seguito della gara amichevole dello scorso 28 ottobre e del contatti avuto con atleti risultati positivi al Covid-19, ha sostenuto il proprio “Team Squadra” in data odierna al tampone secondo le indicazioni del Protocollo FIP. Sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 tra gli atleti.

I soggetti positivi, uno asintomatico ed uno con lievi sintomi, sono già in isolamento e verranno monitorati come prescritto dal protocollo. Il resto del “Team Squadra” è risultato negativo; il programma di allenamenti verrà modificato trasformandolo in attività ridotta, individuale e personalizzata, in attesa di successivi eventuali controlli.

–

Ufficio Stampa Withu Bergamo