QUARTI COPPA ITALIA LNP – Cento fa festa: batte Treviglio e vola alle F4 per la prima volta nella sua storia

Al termine di una vera e propria battaglia da playoff, la Tramec Cento supera di sole due lunghezze la Gruppo Mascio Treviglio e si qualifica per la prima volta nella sua storia alla Final Four della Coppa Italia LNP. Tanta gioia sugli spalti e non solo per il rientro in campo di un giocatore importante per i locali come Giacomo Zilli.

QUINTETTI INIZIALI

TRAMEC CENTO: Moreno, Marks, Archie, Toscano, Berti

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Giuri, Clark, Marini, Lombardi, Marcius

LA GARA

La partita inizia con l’uno su tre ai liberi di Archie, dalla parte opposta Treviglio perde palla e regala una tripla aperta a Moreno che segna il 4-0 Cento. Polveri bagnate per i lombardi che non riescono a sbloccarsi e Moreno segna in contropiede il 6-0. Marini sblocca il punteggio per la Gruppo Mascio che segna il -6 (8-2) a 5.38 dalla fine del primo quarto. Mussini segna i primi suoi punti con la maglia di Cento e valgono il 16-12, Marini con un jumper dall’area riduce lo strappo fino al -2 Treviglio a 50” dalla fine del primo periodo. Tomasini con un’altra magata chiude il primo quarto sul 19-14 Cento.

La seconda frazione si apre con il canestro sbagliato da Clark, Tomasini sbaglia da due e Lombardi con il canestro e fallo subito segna il -2 (19-17). Tomasini segna un altra tripla che vale il 22-17 dei padroni di casa, Marcius trova il canestro da rimbalzo offensivo il -3. Lombardi perso sulla linea di fondo schiaccia la bimane del 24-21 a 6’ dall’intervallo lungo, momento difficile per Cento che non riesce a trovare la via del canestro e Marcius ne approfitta per segnare il -1 Treviglio. Archie sblocca il punteggio degli emiliani con la tripla del nuovo +4 e coach Finelli è costretto a chiamare minuto. Treviglio esce dal time out con una palla persa ma Cento fa 0/2 in lunetta. Mini – parziale di 5-0 dei padroni di casa che volano sul massimo vantaggio del 32-23 a 3’ dalla fine del secondo quarto e coach finelli chiama minuto. Treviglio esce dal Time out con un altro canestro fallito. Il secondo periodo si chiude sul 36-31 Cento.

La terza frazione di gioco si apre con un parziale di 15-11 a favore dei locali che volano sul 51-42 a 3’ dalla fine del terzo quarto. Clark sbaglia dall’area ma Moreno no e segna il 53-42. Sacchetti tiene viva Treviglio e la riporta sul -8, salvo poi subire il tap-in di Berti del +10. Gran canestro di Clark sul finale di terzo periodo che si chiude sul 57-49 Tramec.

La quarta frazione inizia con il canestro di Marks del +10 a 8’ dalla fine della gara salvo poi subire un mini parziale di 0-5 degli ospiti che si riportano a contatto sul 59-54 con 7.38 da giocare e coach Mecacci chiama minuto. I locali escono dal time out con la tripla sbagliata da Marks , Maspero sbaglia la tripla del possibile -2. Sacchetti con cinque punti filati firma la parità a quota 59 con 5.29 da giocare nell’ultimo quarto. Cento perde palla e Sacchetti da 8 metri mette le tripla del primo vantaggio Treviglio e coach Mecacci chiama minuto. I locali escono dal time out con la tripla sbagliata da Moreno, Maspero con un bel runner trova il 59-64. Cento fatica a trovare la via del canestro ma il fallo subito da Marks sulla tripla sblocca il punteggio per i padroni di casa che ricuciono sul 62-64. Marcius commette il quinto fallo e Marks impatta a quota 64 a 2 e 45 dalla fine del match. Clark con un gran canestro vale il +2 Treviglio ma Marks pareggia a quota 66. Lombardi commette un ingenuità e commette fallo su Berti che fa 2/2 in lunetta per il 68-66 Cento e Finelli chiama minuto. Treviglio esce dal time out con la tripla sbagliata di Clark. Cento batte Treviglio 68-66 e vola alla Final Four della coppa Italia.

MVP BASKETINSIDE.COM: Derrick Marks

Tramec Cento – Gruppo Mascio Treviglio 68-66

Tramec Cento: Tomassini 15, Moreno 7, Archie 4, Toscano, Mussini 10, Berti 8, Kuuba, Marks 24, Zilli, Baldinotti NE. All.: Mecacci

Gruppo Mascio Treviglio: Sacchetti 14, Bruttini, Giuri 12, Cerella, Lombardi 5, Marini 13, Clark 12, Maspero 2, Marcius 8, Tourè NE. All.: Finelli