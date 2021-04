GeVi Napoli – Bertram Tortona 92-89 (13-22, 15-14, 21-19, 33-27, 10-7)

GeVi Napoli: Josh Mayo 22 (4/8, 1/6), Pierpaolo Marini 15 (3/10, 3/7), Diego monaldi 15 (1/1, 4/9), Jordan Parks 13 (3/8, 1/2), Eric Lombardi 10 (4/6, 0/3), Lorenzo Uglietti 10 (2/3, 2/2), Antonio Iannuzzi 3 (1/6, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/4, 0/1), Daniele Sandri 2 (1/2, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 19 / 22 – Rimbalzi: 43 12 + 31 (Jordan Parks 11) – Assist: 14 (Josh Mayo 4)

Bertram Tortona: Jalen Cannon 20 (6/9, 0/1), Jamarr Sanders 19 (5/9, 2/7), Bruno Mascolo 18 (2/7, 4/6), Agustin Fabi 11 (1/4, 2/5), Alessandro Morgillo 7 (3/3, 0/0), Lorenzo D’ercole 6 (1/3, 1/4), Luca Severini 3 (1/5, 0/2), Lorenzo Ambrosin 3 (0/0, 1/5), Riccardo Tavernelli 2 (1/1, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Samuel Sackey 0 (0/0, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Luca Severini 12) – Assist: 16 (Bruno Mascolo, Riccardo Tavernelli 4)

In campo per Napoli Mayo, Marini, Sandri al posto di Parks, Lombardi e Zerini, risponde Tortona con Mascolo, Sanders, Fabi, Cannon e Severini. Subito botta e risposta dall’arco sull’asse Mascolo – Marini, Sandri si fa battere da Sanders ma si rifà in sottomano, Cannon sembra ben arginato da Zerini ma Severini colpisce con il tear-drop. I raddoppi azzurri aprono spazi per Fabi, mentre in difesa Tortona con la zona mette la GeVi in difficoltà. Intanto è ancora Sanders a ispirare Cannon, mentre è proprio l’ex Casale a ringraziare Mascolo con la tripla del +10 (5-15), Mascolo che scaglia la bomba del massimo vantaggio Bertram. Il break di 13-0 viene fermato da Parks, ma la difesa azzurra è e resta morbida in tutto il primo quarto. Sacripanti rivoluziona intanto il quintetto con Monaldi per Mayo e Uglietti per Sandri, meno azzeccato invece il cambio Zerini – Iannuzzi che sembra dare fiato a Cannon, si rivede Marini mentre Tavernelli al posto di Mascolo non delude Ramondino. Così Tortona – che pure concede a Uglietti un canestro sulla sirena – resta avanti di 11 alla prima sirena (22-13), forte di un 8/15 dal campo contro il 6/18 di Napoli.

Secondo quarto con D’Ercole in campo per Tortona, che offre spettacolo con il lob di Tavernelli per per l’alley-oop di Cannon. Iannuzzi si conferma poco concreto e meno roccioso rispetto a Zerini, Cannon macina altri punti dalla lunetta o sotto ben pescato da Mascolo (13-28), è ancora Parks di puro orgoglio a fermare il primo vero tentativo di fuga della Bertram. Anche Napoli intanto va di zona 2-3 e questo sembra rompere i ritmi anche ai bianco-neri, che pure sembrano tenere a distanza la GeVi con la bomba di D’Ercole (18-31), le maglie partenopee di sono strette visto che a 5’10” dall’intervallo è già tempo di bonus, ma si fatica ancora da tre e sono ancora pochi i contropiedi. Cresce invece l’impatto di Uglietti, che toglie spazio e fiato ai portatori offrendo il solito, prezioso contributo in tagliafuori, la sua tripla sembra rimettere Napoli in carreggiata (26-33), ma torna Sanders che subito innesca Ambrosin (6/13 dall’arco per Tortona), primo tempo che si chiude sul 28-36 grazie a un attacco da manuale sull’asse Mayo – Zerini, che va di delizioso extrapass per Lombardi.

Nella ripresa sembra profilarsi la fuga decisiva di Tortona: Cannon apre le danze, risponde Marini ma ancora l’ex Agrigento dopo la bomba di Mascolo regala il nuovo +13. Lombardi è redivivo ma torna in cattedra Fabi, e a rimbalzo offensivo Sanders ripropone il massimo vantaggio bianco-nero (33-47). Sponda Tortona però non c’è quella coralità che Mascolo non sa più garantire, Tortona cala le percentuali da tre mentre Mayo e Parks piazzano il break che rilancia la GeVi (46-47). L’ex Varese però vanifica l’aggiuntivo dopo lo straordinario cambio di ritmo, lo segna invece D’Ercole dopo la svista difensiva battendo proprio il folletto azzurro e confezionando il 2+1, Tortona non molla con Morgillo a rimbalzo offensivo e un altro 2+1 di un Cannon onnipresente che semina Parks: 49-55 al 30′.

Tortona accenna a un nuovo allungo in avvio di ultima frazione, grazie a Morgillo di tap-in, ma dopo aver litigato per tre quarti Napoli aggiusta la mira con Marini, Monaldi e Uglietti. Grazie anche alla zona con grande impegno dell’ex Treviso su Sanders e di Iannuzzi su Cannon Napoli impatta (58-58 a 7’12” dalla fine), il coast-to-coast di Marini dà persino il vantaggio alla GeVi. Peccato che l’ex Forlì pecchi di ingenuità dopo i liberi di Sanders, facendo rimettere alla Bertram il naso avanti con Fabi: inzia così un esaltante testa a testa, animato prima da Monaldi con una nuova bomba, poi con Cannon e Parks lottando sotto e crivellando dalla lunetta (65-64 a 4’20”), la zona di Napoli pare scricchiolare con Mascolo e Sanders (65-70 a 3’32”), ma Mayo stringe i denti con due liberi, e anche se non fa abbastanza contro Mascolo che sbaglia l’aggiuntivo, si scatena con la bomba del controsorpasso (72-71). Tortona però risponde con un Sanders funambolico, che se non può attaccare ilcentro dell’area fa comunque male da tre, è lui che resiste a un Mayo ancora on fire con il flotater del 77-76. Mascolo prova a replicare ma segna un solo libero, l’ultimo minuto si apre sul 77 pari, Mayo in zingarata deposita il +2, Monaldi a rimbalzo si prende il fallo ma segna un solo libero, Sanders si prende la palla più rovente ma va sottomisura. Il 2/2 ai liberi di Mayo per il +5 a 20” sembra chiudere i giochi, ma Mascolo pesca dal nulla la bomba del -2, poi recupera e propizia ll’assist per Fabi che subisce fallo e impatta a quota 82. 9” sul cronometro dopo il time-out, Severini su Mayo ma si butta dentro tardi: è overtime tra Napoli e Tortona.

Supplementare che si apre con l’ingenuità di Iannuzzi su Severini che però segna un solo libero, Monaldi e Mayo vanno lunghi da tre, ancora Severini protagonista per Tortona, stavolta col rimbalzo e l’assist per la bomba di Fabi che vale il +4 a 3’03” (82-86). La GeVi però non demorde: Marini a freddo capitalizza la rimessa, si rivede Uglietti col quinto fallo di Cannon e altri due liberi in cascina. Ennesima parità, stavolta con 2’15” da giocare:il ferro spunta la tripla di Sanders, ferro ancora poco tenero con Parks in fade-away, non ha bisogno del ferro Mayo che va fino in fondo per il +2. Ultimo minuto, tripla abbondante di Fabi ma Mayo in attacco non ne approfitta, Mascolo batte l’ex Varese ma sbaglia un libero, time-out a 15” da cui Tortona esce letteralmente spiazzata, di fronte alla rimessa di Uglietti per la bimane di Lombardi. Contro time-out, stavolta con Napoli a +3 e 12” sul cronometro, Tortona pasticcia sulla prima rimessa poi trova Sanders tutto solo, fallo su Mayo che con un libero fortunato e l’altro solo rete riporta Napoli a +3, Mascolo ritenta il miracolo ma non gli riesce: 92-89, Napoli in finale, dopo un match dalle mille emozioni.