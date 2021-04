La seconda semifinale delle final eight di Serie A2 Old Wild West vede sfidarsi l’Apu Udine e la Givova Scafati, che nel turno precedente hanno eliminato rispettivamente Forlì e Torino, entrambe ribaltando dei pronostici che le vedevano sfavorite.



Udine inizia il match con il quintetto formato da Giuri, Johnson, De Angeli, Antonutti e Foulland. Scafati risponde con Palumbo, Jackson, Sergio, Thomas e Benvenuti. Grande avvio per Udine, che difende molto bene l’area e nel corso del primo periodo costringe Scafati a tante forzature dall’arco. Il primo canestro del match porta la firma di Palumbo, ma la squadra di Boniciolli piazza subito un 7-0 di parziale firmato Giuri-Foulland-Antonutti che fissa il punteggio sul 7-2 dopo poco più di due minuti. Antonutti sbaglia un paio di tiri aperti molto ben costruiti dai suoi e Scafati in un amen torna a contatto. Due triple di Thomas e Sergio, intervallate da un canestro di Giuri, valgono il 9-8 in favore di Udine al quarto minuto. De Angeli e Mobio regalano a Udine il massimo vantaggio sul 14-8 ma due gran canestri di Palumbo e di uno scatenato Luigi Sergio (seconda tripla di giornata) permettono a Scafati di rientrare sul 14-13 quando mancano 3 minuti al primo mini riposo. L’ultimo canestro del primo quarto è una schiacciata di Nana Foulland quando mancano poco meno di due minuti alla fine. Dopo 10 minuti Udine conduce 16-13.

Nel secondo periodo Udine riesce a prendere il largo. Entrambe le formazioni faticano tantissimo a trovare la via del canestro in avvio, e Scafati perde per infortunio Tommaso Marino. Cinque punti firmati Schina-Pellegrino portano i friulani sul 21-13, costringendo coach Finelli al time-out. In uscita dal minuto di sospensione i gialloblu si sbloccano con un canestro in avvicinamento di Thomas, prima di subire un 8-0 di parziale che si apre con una schiacciata di Pellegrino e prosegue con due triple di Johnson che valgono il 29-15. Coach Finelli ferma di nuovo il cronometro ma l’inerzia del match non cambia. Schina e Johnson continuano a dare spettacolo sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva, a quattro minuti dall’intervallo lungo la schiacciata in contropiede di Dominique Johnson dopo una rubata su Palumbo fissa il risultato sul 33-17. Negli ultimi minuti del primo tempo Scafati si aggrappa a Charles Thomas, mentre Udine riesce a far circolare molto bene la palla e trova triple con tanto spazio che spesso e volentieri trovano il fondo della retina. Mobio, Italiano e Giuri segnano dall’arco, Foulland chiude il secondo periodo con il 2+1 del +21. Con un clamoroso 30-12 di parziale nel secondo quarto il tabellone recita 46-25 al termine della prima metà di gara.

Al rientro sul parquet Udine ha le polveri bagnate ma Scafati non riesce ad approfittarne fino in fondo. Cucci è preciso dalla lunetta, Benvenuti e Palumbo fanno male alla difesa dei friulani in avvicinamento, a metà del terzo periodo il punteggio è 51-35 e Boniciolli decide di fermare il cronometro. Il time-out fa bene a Udine, Nobile piazza subito la tripla del 54-25 e la fase difensiva dei bianconeri migliora sensibilmente rispetto alla prima metà de terzo periodo. Negli ultimi quattro minuti del quarto Scafati trova un solo canestro dal campo con Benvenuti, mentre Udine va a segno prima con Foulland e poi con Nobile dalla lunetta, arrivando all’ultimo mini riposo avanti di 21 punti, sul 58-37.

Il quarto periodo è un lungo garbage time. Scafati fa una fatica immensa a trovare la via del canestro dal campo a differenza di Udine, che nei primi 5 minuti piazza un 9-2 di parziale firmato da 6 punti consecutivi di Foulland e una tripla di Schina. Sul 67-39 Finelli tenta il tutto per tutto e chiama time-out quando il match è ormai compromesso. In uscita dal minuto di sospensione Giuri mette definitivamente la parola fine sul match con la tripla del 70-39. Nel finale si mette in mostra Dincic, che mette a referto 7 punti consecutivi e riduce il gap. Alla sirena finale il punteggio è di 72-51 in favore di Udine, che stacca il pass per la finale dove domani incontrerà Napoli.

Scafati paga le pessime percentuali al tiro (5/33 dall’arco dei tre punti) e la serata storta di Jackson, impalpabile con 0 punti in 25 minuti con un eloquente -3 di valutazione. Udine, con rotazioni molto corte nel reparto esterni, riesce a trovare con più continuità la via del canestro e alterna difese a zona e ad uomo che costringono gli uomini di Finelli a tanti tiri a bassa percentuale. MVP Nana Foulland, autore di 15 punti, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 2 assist e 5 falli subiti per una valutazione di 24. Importantissimo anche il contributo della coppia Johnson-Schina, protagonisti nel momento in cui Udine è riuscita a piazzare il break decisivo all’inizio del secondo periodo.



Apu Old Wild West Udine – Givova Scafati 72-51 (16-13, 30-12, 12-12, 14-14)

Apu Old Wild West Udine: Nana Foulland 15 (6/7, 0/0), Marco Giuri 14 (2/5, 3/4), Matteo Schina 10 (2/2, 2/2), Dominique Johnson 8 (1/2, 2/6), Joseph yantchoue Mobio 5 (0/1, 1/3), Vittorio Nobile 5 (0/2, 1/2), Nazzareno Italiano 4 (0/5, 1/5), Francesco Pellegrino 4 (2/2, 0/0), Lodovico Deangeli 3 (0/2, 1/2), Michele Antonutti 2 (1/2, 0/2), Riccardo Spangaro 2 (1/3, 0/0), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Nana Foulland 7) – Assist: 13 (Marco Giuri 3)

Givova Scafati: Charles Thomas 13 (4/7, 1/8), Nemanja Dincic 9 (1/2, 1/1), Mattia Palumbo 8 (3/5, 0/5), Luigi Sergio 8 (0/1, 2/3), Valerio Cucci 6 (1/3, 0/4), Lorenzo Benvenuti 4 (2/4, 0/1), Bernardo Musso 3 (0/1, 1/2), Darryl Jackson 0 (0/2, 0/4), Riccardo Rossato 0 (0/4, 0/3), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/2)Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Luigi Sergio 7) – Assist: 8 (Charles Thomas 3)