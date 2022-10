Adrian e Cinciarini decisivi, Forlì stende Mantova

Vittoria all’esordio stagionale per il Forlì, che in casa batte di 4 Mantova . Partita equilibrata per la maggior parte del tempo, con guizzi da entrambe le parti ma nessuna fuga. Grandissima prestazione di Nathan Adrian, il numero 11 dell’Uniero segna 22 punti e domina su tutti i lati del rettangolo, oltre ovviamente a Cianciarini e valentini, che svolgono un lavoro più di fino e sono i grandi tiratori della squadra. Per Mantova finale amaro, con il suo fuoriclasse Ross che non riesce a trovare spazio grazie ad una difesa che prende da subito le misure. La stagione si apre al meglio quindi per l’Uniero, che da quest’anno è sotto la guida del coach Antimo Martino, che portò la Fortitudo Bologna in serie A1.

Inizio di partita subito scoppiettante con Miles jr di Mantova che si dimostra infallibile e segna da solo i primi 7 punti dei suoi. Dall’altra parte Adrian risponde con due triple ed insieme a Cianciarini riporta la partita sul pari. Da qui segue un dialogo assolutamente equilibrato delle due squadre, che punto su punto portano la situazione sul 20-19 per l’Uniero ,alla fine della prima frazione della prima partita di questa nuova stagione.

I primi 4 minuti del secondo quarto proseguono sulla scia del primo , poi gli Stings trovano lo spunto per andare avanti , si portano quindi sul 26-33 grazie a Cortese e Ross. Coach Martino decide allora di far rientrare Adrian, che era in panchina dal primo quarto, per dare alla sua squadra un assetto più offensivo. La giocata si rivela azzeccata e i padroni di casa recuperano terreno, portandosi sul pari con una favolosa tripla di Gazzotti . Il quarto dopo alcune schermaglie si conclude sul 41-43 Mantova.

Terzo quarto equilibratissimo, con il Forlì che si riporta sotto ma non riesce a staccare la squadra ospite. Grandissimo spettacolo di Valentini che dopo una mirabolante tripla, inizia a spingere in avanti la squadra trascinando con sé tutta l’arena, che emette boati assordanti. Tuttavia Mantova è solida, non si fa spaventare e rimane unita, fredda, non consentendo ai padroni di casa di staccarsi e mantenendo il punteggio sul 61-59 Unieuro.

Ultimo quarto scoppiettante, con i decibel che continuano ad alzarsi ad ogni tiro , fatto o sbagliato che sia, delle due squadre. Nonostante ciò la partita pare impantanata, e la grande media punti che aveva caratterizzato la partita fino ad ora sembra ormai un ricordo lontano. Proprio quando sembrava che la partita dovesse diventare una guerra di trincea , Valentini con carattere sblocca la situazione e torna ad infiammare i cuori dei tifosi di casa. Ormai l’arena è una bolgia , in questo clima Mantova non può certo trovare la concentrazione per ribaltare i pronostici, che intanto si erano mossi a favore dei padroni di casa, e la partita si conclude sul 78-74 per i padroni di casa.

Unieuro Forlì – Staff Mantova 78-74(20-19,21-24,20-16,17-15)



Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 15pt (6/13,1/6), Giulio Gazzotti 3pt (1/3,1/1), Fabio Valentini 14pt (5/11,3/7), Nathan Adrian 22pt(6/14,2/5), Luca Pollone 2pt (1/5,0/3), Benjamin NDour 0pt( 0/0,0/0), Todor Radonijc 4pt (2/6,0/3), Lorenzo Penna 15pt (5/6,2/3), Lorenzo Benvenuti 3 pt (0/1,0/0)

Staff Mantova: Moustapha Lo 0pt(0/0,0/0), Anthony Miles 11pt(3/8,1/5) , Martino Criconia 11pt (4/7,3/6), Giovanni Veronesi 2pt( 0/1,0/1), Giga Janelidze 2pt( 1/3,0/1) , Riccardo Cortese 14 pt(5/9,4/5), LaQuinton Ross 14pt(4/11,1/5), Andrea Calzavara 10pt (1/5,1/2), Elhadji Thioune 6pt (3/3,0/0), Alessandro Morgillo 4pt ( 2/3,0/0)