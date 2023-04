Agrigento sbanca Rimini e si prende la vetta del girone Bianco

La Fortitudo Agrigento vince a Rimini 72-79 e conquista la vetta in classifica del girone Bianco della fase a orologio con 10 punti. Nonostante le assenze Rimini cerca di contestare il gioco offensivo di Agrigento ed in alcuni tratti della partita ci riesce rimontando un paio di volte il distacco creato dai ragazzi di coach Cagnardi, ma oggi Ambrosin ha fatto un’altra partita superlativa confezionando 26 punti, 9 rimbalzi e 2 assist, top scorer del match. Non è stato da meno Grande che mette a segno 16 punti con un quarto parziale di gioco preso per mano con prepotenza e lucidità. In doppia cifra anche Cosimo Costi con 10 punti. Nonostante il primo quarto si è chiuso sul 22-17 per i padroni di casa Agrigento non ha mollato mai la presa ed ha sempre saputo aspettare il momento giusto per sferrare l’attacco e soprattutto un giro palla superiore a quello degli avversari, i cambi hanno dato quella spinta offensiva che nel secondo quarto hanno portato Agrigento avanti di un punto ed al rientro dagli spogliatoi lo strappo che poi si è rivelato decisivo. I biancoazzurri sono andati avanti anche di 11 punti e Rimini, grazie ai 25 punti di Johnson, ha saputo rimontare lo svantaggio ma senza mai riuscire a imporsi in maniera netta. Nel quarto parziale dopo un errore dei romagnoli due triple di Ambrosin hanno messo di nuovo in chiaro la chiave del match e nel finale, con lucidità e freddezza, Agrigento ha saputo tenere il passo e portare a casa due punti importanti, vittoria importante visti anche i diversi episodi arbitrali discutibili. Non è ancora matematica la certezza di approdare ai playoff ma si trova sicuramente un piede dentro con 10 punti lasciando Rimini insieme a una tra Nardò e Latina, sarà decisiva la prossima sfida in casa contro Chiusi ma oggi Agrigento conquista non solo due punti ma anche la terza vittoria consecutiva nel girone Bianco e la seconda consecutiva in trasferta, un segnale importante che segna un cambiamento di rotta rispetto ai mesi scorsi.

RivieraBanca Basket Rimini – Moncada Energy Agrigento 72-79 (22-17, 12-18, 13-15, 25-29)RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 25 (6/9, 3/6), Simon Anumba 15 (6/8, 0/1), Stefano Masciadri 14 (1/3, 3/5), Andrea Tassinari 7 (0/2, 1/10), Ursulo D’almeida 5 (1/5, 0/1), Aristide Landi 4 (1/2, 0/8), Alessandro Scarponi 2 (0/2, 0/4), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Ursulo D’almeida 14) – Assist: 11 (Aristide Landi 4)Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 26 (2/5, 5/11), Alessandro Grande 16 (2/7, 3/7), Cosimo Costi 10 (3/6, 1/5), Daeshon Francis 9 (3/6, 1/1), Albano Chiarastella 7 (2/2, 1/4), Kevin Marfo 7 (3/4, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Matteo Negri 2 (1/1, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 13 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Lorenzo Ambrosin 9) – Assist: 17 (Albano Chiarastella 5)

UFF.STAMPA MONCADA AGRIGENTO