SF G3 – Alibegovic ispira Trapani e manda ko Verona: è finale per gli Shark

Con un Amar Alibegovic grande tarscinatore (27 punti), Trapani sbriga la pratica Verona già alla terza gara e vola in finale per l’accesso in serie A-1. Spaventoso il secondo quarto degli uomini di Diana (14/16 dal campo per 38 punti) che danno un indirizzo definitivo alla partita e dal -6 dei primi 10′ passano a +13. La generosa rimonta di Verona nel quarto periodo, da -20 a -6, non basta per fermare la corsa degli Shark.

Verona recupera Buva e tiene a riposo Murphy. A inizio gara Trapani alimenta subito il talento di Notae e Horton. Verona risponde con i canestri pesanti di Penna e DeVoe (6-6). L’inizio è ad alto ritmo e ad altissima intensità fisica. La Tezenis difende forte e corre con Esposito ma spara a salve da tre. Gli Sharks rintuzzano con Mollura e Alibegovic che compilano un 8-0 per il +4 (14-10) ospite. Buva si sblocca dalla lunga distanza, Notae cerca di mantenere avanti Trapani, ma qui Verona piazza un break micidiale di 12-2 corroborato anche dalle punture di Gazzotti e Penna oltre che del solito Buva: a fine primo quarto e +6 (22-16) Verona.

Le triple di Mobio, Pullazi e Mian all’alba del secondo quarto scrollano di dosso la ruggine all’attacco trapanese. Buva e DeVoe rispondono presenti mantenendo Verona avanti di 2 (27-25). Anche Stefanelli entra in partita per la squadra di casa ma ormai l’attacco di Trapani prende fuoco: 14 punti in 3′ con Marini che firma il sorpasso (30-29). E la squadra di Diana non si ferma trovando protagonisti diversi: Mobio, Gentile e Alibegovic spingono sull’acceleratore agguantando il +5 (37-32). Nonostante il terzo fallo di Gentile, Trapani non smette di crivellare il canestro veronese con Notae che piazza l’acrobazia addirittura per il +8 (42-34) a 3’30” dalla prima sirena (parziale di 26-12). La Tezenis tenta la reazione sull’asse Penna-Udom ma la qualità avversaria è troppo alta: Horton colpisce sul pick and roll per il +10 (49-39) poi sulla sirena Mollura infila il +13 (54-41) estendendo il parziale del quarto a 38-19.

Gentile inizia nervoso il terzo quarto e si becca il tecnico (quarto fallo). Buva muove il tabellino veronese e Penna continua la sua serata positiva salendo a quota 14 personali. Ma Mollura è una sentenza dall’angolo e Imbrò si sblocca. Trapani vola a +16 (63-47) ma non è finita qui: si scatenano pure Notae e Alibegovic per il +20 (73-53) ospite. La Tezenis si affida a Stefanelli per lenire ferite importanti ma Pullazi non perdona. Il parziale dopo 30′ recita 80-60 Shark.

Un paio di canestri di Vittorio Bartoli e un appoggio di DeVoe firmano un break di 6-0 che costringe Diana al timeout rapido a inizio quarto periodo. Il parziale si estende a 13-0 con Saverio Bartoli che dà man forte al fratello rimettendo in partita il pubblico. Trapani è svagata e sorpresa e viene richiamata all’ordine da Notae che chiude il break avversario. Stefanelli insiste per il -6 (76-82) gialloblù ma è sempre il solito Notae a raffreddare gli entusiasmi locali. Ci pensa poi Alibegovic con tre canestri in fila a stendere il tappeto trapanese verso l’ultimo atto.

Tezenis Verona – Trapani Shark 78-95 (22-16; 41-54; 60-80) – TRAPANI VINCE LA SERIE 3-0

Verona: Penna 14, DeVoe 10, Udom 4, Esposito 4, Buva 17, Stefanelli 12, Bartoli S. 3, Bartoli V. 11. All.: Ramagli.

Trapani: Gentile 2, Notae 20, Mollura 12, Alibegovic 27, Horton 9, Imbrò 3, Marini 3, Mian 3, Pullazi 10, Mobio 5. All. Diana.