Allen è il match winner di Forlì, Assigeco battuta nel finale

Unieuro Forlì – UCC Assigeco Piacenza 63-58 (14-10; 15-11; 18-21; 16-16)

L’impresa di espugnare l’imbattuta Unieuro Arena è solo sfiorata per l’UCC Assigeco Piacenza, che a Forlì gioca la solita partita gagliarda e intensa per tutti i quaranta minuti, inseguendo i padroni di casa per tre quarti prima di un’ultima frazione che vede l’ennesimo finale in volata della stagione biancorossoblu. I ragazzi di coach Salieri trovano il primo vantaggio della serata a tre minuti dalla fine, prima di due canestri mortiferi di Allen e il bersaglio di Valentini che chiudono a quota quattro la striscia positiva dell’Assigeco, attesa la prossima settimana da un altro impegno lontano dal PalaBanca sul campo di Trieste.

PRIMO QUARTO

Solamente due canestri per parte nei primi cinque minuti di partita: Allen timbra due volte il cartellino per Forlì, mentre per l’Assigeco capitan Sabatini si inventa un passaggio dietro la schiena per due comodi di Skeens, e Veronesi trova il fondo della retina dai sei e settantacinque. Dopo altri due minuti senza segnare, Radonjic segna due triple consecutive, ma Piacenza risponde presente con i liberi di Filoni e Skeens (10-8 al 8’). Quattro punti di Pascolo, intervallati da un canestro di Skeens, chiudono la prima frazione sul 14-10 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Tentativo di fuga di Forlì, che costruisce un parziale di 13-1 con i bersagli di Pascolo, oltre alle triple di Cinciarini e Allen, interrotto dall’arcobaleno vincente di Miller del -10 (24-14 al 15’). Ancora Miller aggressivo in penetrazione, Sabatini e Veronesi combinano un tre su quattro in lunetta, mentre i biancorossi sempre dal tiro libero tornano avanti sul + 10 grazie ad Allen e Valentini. La scorribanda sullo scadere di Sabatini manda le due squadre all’intervallo lungo sul 29-21.

TERZO QUARTO

Johnson segna i primi due della sua serata in lunetta, seguito dal gioco da tre punti di Skeens che fa la voce grossa nel cuore dell’area. Johnson non sbaglia da tre e riporta Forlì avanti 34-23. Nonostante il canestro di Zampini l’Assigeco cerca di riavvicinarsi con due triple consecutive che hanno la firma di Sabatini e Querci (38-32 al 26’), ma i padroni di casa rispondono con un mini-break di 6-0 del tandem di veterani Pascolo-Cinciarini. D’Almeida ne appoggia due in transizione, Bonacini brucia la retina da tre, ma dall’altra parte il fallo di Querci regala tre tiri liberi a Radonjic. Querci non sbaglia da oltre l’arco, Veronesi segna il jumper sulla sirena: dopo trenta minuti il tabellone segna 47-42.

QUARTO QUARTO

Botta e risposta tra Zampini e D’Almeida, prima della bomba di Radonjic che infiamma l’Unieuro Arena. D’Almeida è bravissimo a subire due falli in attacco consecutivi, e le proteste dei romagnoli portano a un fallo tecnico fischiato alla panchina locale. Querci non sbaglia, e dà il via a un super parziale dell’Assigeco, che non fa segnare Forlì per sei minuti e trova addirittura il primo vantaggio di serata con l’affondata di Skeens (52-54 al 37’). Sale in cattedra Allen: un gioco da tre punti, una sua tripla, e un canestro da palla vagante di Valentini riportano in vantaggio i padroni di casa sul 60-56, che resistono agli ultimi assalti dell’Assigeco che esce sconfitta dalla Unieuro Arena ma può andarsene a testa alta.

DATI STATISTICI

Unieuro Forlì: Fabio Valentini 6 (2/3, 0/4), Kadeem Allen 16 (3/8, 2/4), Luca Pollone 0 (0/4 da tre), Xavier Johnson 11 (2/5, 1/5), Giacomo Zilli 0 (0/1 da due); Federico Zampini 2 (1/5, 0/2), Daniele Cinciarini 6 (1/3, 1/4), Maurizio Tassone 0 (0/1 da tre), Todor Radonjic 12 (3/6 da tre), Davide Pascolo 10 (5/8 da due). Ne: Leon Galarza, Matteo Borciu.

Allenatore: Antimo Martino (assistenti: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 8 (2/3, 1/3), Lorenzo Querci 7 (2/6 da tre), Giovanni Veronesi 7 (1/2, 1/7), Malcolm Miller 9 (1/4, 2/4), Brady Skeens 12 (4/7 da due); Filippo Gallo 0 (0/1, 0/3), Niccolò Filoni 1 (0/2, 0/1), Federico Bonacini 9 (3/4, 1/3), Michele Serpilli 1 (0/1 da tre), Ursulo D’Almeida 4 (2/3 da due).

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Per prima cosa faccio i complimenti a Forlì, che ha vinto una partita dura comandando sempre l’incontro. Noi però c’eravamo: la squadra ha fatto una partita importante, ottimo l’apporto difensivo tenendo un buonissimo attacco come Forlì a soli sessantatré punti segnati e facendo vedere in campo di avere carattere non dandoci mai per vinti. Nel finale Allen ha chiuso la partita, oltre a un canestro di puro talento di Valentini che ha messo un solco importante. Siamo mancati sotto l’aspetto offensivo, con brutte percentuali, e facendo palle perse non da noi ma sicuramente merito della difesa di Forlì. Abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra in salute: vado via con la certezza che la squadra ha dato tutto quello che poteva dare”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA