Allen show, Juvi Cremona passa a Chieti

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI BASKET 1974 – FERRARONI JUVI CREMONA 51-64 (12-12;

22-29; 34-44)

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI BASKET 1974 51: Ancellotti 3, Spizzichini 6,Jackson 14, Roderick 8, Mastellari 0, Bartoli 0, Thioune 3, Reale 6,

Febbo NE, Pichieri NE, Serpilli 11.

FERRARONI JUVI CREMONA 64: Milanovic NE, Reati 7, Amici 5, Allen 20, Nasello 8, Douvier 7, Vincini 12, Boglio NE, Fanti 3, Giulietti 2,

Pianegonda NE, Beghini NE.

Serata no per gli uomini di coach Rajola, è la Juvi Cremona ad uscire vincitrice dalla contesa: al quarantesimo, il tabellone recita 51-64.

Il top scorer dei biancorossi è Jackson (14 punti), per gli ospiti sugli scudi Allen (20 punti).

La gara inizia vibrante, con le difese aggressive e con entrambe le squadre che difettano un po’ con la precisione al tiro da oltre l’arco: al giro di boa del primo quarto, il parziale è di 7-9.

Cremona continua a tenere il pallino del gioco, la Mokambo è brava a rispondere colpo su colpo: a 3 dal primo mini break, dopo la penetrazione di Allen, il parziale è di 9-11.

Spizzichini riporta il match in parità, Allen spariglia le carte con un 1/2 dalla lunetta ma Thioune risponde con la stessa moneta: al decimo, il parziale è di 12-12.

La gara prosegue sulla falsa riga del primo quarto: Vincini e Reati fanno male alla difesa teatina, Jackson prova a rispondere con un floater ma coach Rajola, dopo poco più di 2 minuti di gioco, è costretto al timeout (14-19).

La Mokambo prova a reagire, Spizzichini si carica il peso dell’attacco teatino sulle sue spalle: al giro di boa del secondo quarto, è coach Moretti a chiamare timeout (18-21).

Roderick va a segno in eurostep, Vincini risponde dopo un rimbalzo offensivo: a 4 dalla pausa lunga, il parziale è di 20-23.

Douvier gioca magistralmente spalle a canestro, la Mokambo riesce ad andare a segno in contropiede con Serpilli ma non basta: a 02:04 dalla fine del secondo quarto, sul secondo timeout di coach Rajola, il parziale è di 22-25.

Chieti continua a litigare col canestro, Vincini e Allen conducono Cremona sul massimo vantaggio a 4 secondi dal break lungo (22-29).

La tripla di Serpilli si infrange sul ferro e così, al ventesimo, il parziale è di 22-29.

Cremona tocca il massimo vantaggio con Nasello, la Mokambo risponde con Roderick dopo poco più di 2 minuti di gioco (24-31).

Serpilli va a segno dalla media, Chieti aumenta l’intensità difensiva e trova soluzioni buone in fase offensiva: coach Moretti chiama timeout dopo 4 minuti di gioco (26-31).

Gli USA di Cremona si caricano sulle spalle il peso offensivo di squadra, Serpilli risponde dalla lunetta: al giro di boa del terzo quarto, il parziale è di 28-36.

Gli ospiti migliorano le proprie percentuali da oltre l’arco e, con due triple consecutive, costringono coach Rajola al minuto di sospensione a 03:51 dall’ultimo mini break (28-39).

Allen continua a far male da oltre l’arco, la Mokambo continua a litigare col canestro (26% dal campo) e così, con i tiri liberi di Roderick, si giunge all’ultimo mini break sul 34-44.

Nasello realizza da sotto, Reale risponde da oltre l’arco: dopo 1 minuto di gioco, il parziale è di 37-46.

Douvier fa 1/2 a cronometro fermo, Jackson colpisce da oltre l’arco: dopo 2 minuti e mezzo di gioco, il parziale è di 40-47.

La Mokambo stringe le maglie in fase difensiva, aumenta l’intensità su entrambi i lati del campo e, dopo la bomba di Reale, coach Moretti è costretto al timeout (43-47).

Reati realizza dalla media, Jackson con una prodezza da oltre l’arco rimette il match in bilico: a 5 dal termine, il parziale è di 46-49.

Allen non resta a guardare e, con il tiro dalla mattonella pesante, rimette Cremona a distanza di sicurezza, con coach Rajola che chiama timeout a 03:58 dalla fine della contesa (46-52).

Allen sale in cattedra e realizza da ogni posizione del campo, la Mokambo prova a rientrare ma Cremona, a 2 dal termine, tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio (48-58).

La gara è ormai segnata, è la Juvi a festeggiare al quarantesimo (51-64).

Federico Ionata – Addetto Stampa Caffè Mokambo Chieti Basket 1974