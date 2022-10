Ancora priva di un americano la GTG Pistoia supera Cividale

Palla a due al PalaCarrara alle 17:00 che vede sfidarsi la neo promossa UEB Cividale contro i padroni di casa, che fra l’altro scenderanno di nuovo in campo mercoledì 26 ottobre per l’anticipo della 7ma giornata di Regular Season contro l’Allianz Pazienza San Severo.

Starting five Cividale: Miani, Rota, Dell’Agnello, Chiera, Pepper.

Starting five Pistoia: Saccaggi, Varnado, Pollone, Wheatle, Del Chiaro.

Inizio partita abbastanza equilibrato anche se i friulani a metà quarto mettono già sotto pressione Saccaggi e co. con un parziale di +7 grazie a due tiri da 3 di Pepper e di Chiera andati a segno. A 1′:38″ dalla fine del periodo la squadra di coach Brienza supera la fase di stallo passando in vantaggio 16-15. Ci pensa poi Magro a suggellare con due tiri liberi prima e un tiro da 2 poco dopo a referto a far chiudere il periodo 20-17.

Ad inizio secondo quarto la squadra di Pillastrini rialza la testa, passando nuovamente in vantaggio con punteggio 20-22, ma Varnado è presente e tocca la retina con un bel tiro da 3. Brienza è costretto a chiamar time out a 2′:53″ vedendo che Cividale sta iniziando ad imporre ai biancorossi il proprio gioco, il punteggio è infatti 25-28. Subito dopo Varnado con un due tiri da 3 consecutivi ed un’azione in contropiede di Allinei, che va canestro con un tiro da 2 punti, portano la squadra toscana in vantaggio parziale 36-30. Si va alla pausa lunga 36-33.

A 7′:41″ i pistoiesi trovano la via del canestro con più fluidità e sicurezza raggiungendo anche un parziale di +11 punti. Ma la squadra di capitan Chiera, non è doma ed a metà periodo si porta in vantaggio 42-43. A causa del nervosismo poco celato dovuto ad una azione da prte dei friulani “discutibile”, la panchina pistoiese si prende un fallo tecnico. Wheatle riesce a mettere una toppa sull’impasse subita dai compagni mettendo a referto 4 punti preziosi del 48-46 a 3′:30″. Varnado ha a disposizione 3 preziosi tiri, di cui due trovano a retina portando il giocatore a 22 punti all’attivo a 1′:40″ dallo scadere del terzo periodo 57-46. Questo 3 quarto vede una GTG Pistoia decisamente conclusiva 60-46.

Nell’ultimo quarto di gioco anche capitan Della Rosa trova la retina con un risolutivo tiro da 3 punti mettendo ancora più divario tra le due squadre: 67-48 punti, coach Pillastrini è costretto a chiamar time out a 6′:47″. Anche nella lotta ai rimbalzi i biancorossi sono agguerritissimi, imponendo il loro flusso di gioco per tutto il periodo che si conclude 80-61.

Giorgio Tesi Group Pistoia – UEB Gesteco Cividale 80-61 (20-17, 16-16, 24-13, 20-15)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 24 (6/8, 3/8), Carl Wheatle 14 (4/7, 1/4), Daniele Magro 12 (5/6, 0/0), Matteo Pollone 10 (1/2, 2/6), Angelo Del chiaro 8 (4/4, 0/1), Lorenzo Saccaggi 5 (1/3, 0/3), Gregorio Allinei 4 (2/3, 0/1), Gianluca Della rosa 3 (0/3, 1/4), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/1), Leonardo Cemmi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Jordon Varnado 8) – Assist: 24 (Carl Wheatle, Lorenzo Saccaggi 6)

UEB Gesteco Cividale: Dalton Pepper 15 (2/6, 3/7), Giacomo Dell’ agnello 13 (5/11, 1/1), Leonardo Battistini 12 (6/7, 0/1), Eugenio Rota 7 (1/2, 1/4), Gabriele Miani 6 (0/1, 2/6), Adrian Chiera 3 (0/0, 1/7), Alessandro Cassese 3 (0/4, 1/3), Aristide Mouaha 2 (1/3, 0/2), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Mario Brunetto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 4 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Leonardo Battistini 9) – Assist: 17 (Eugenio Rota 4)