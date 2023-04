Assigeco Piacenza rimontata, vince Cividale

UEB Gesteco Cividale – UCC Assigeco Piacenza 78-74 (11-18; 24-24; 19-19; 24-13)

Proprio come nel match di due settimane fa contro Udine il quarto quarto si rivela fatale per l’UCC Assigeco Piacenza anche nella terza giornata della seconda fase. A Cividale i biancorossoblu comandano per trenta minuti toccando anche le diciassette lunghezze di vantaggio a inizio secondo quarto per poi subire il rientro dei friulani, abili nel costruire un parziale di 18-4 all’inizio dell’ultimo spicchio di gara e a resistere agli ultimi assalti piacentini. Nonostante la buonissima prova di Pascolo (14 punti + 13 rimbalzi) e del duo Querci-Gajic, a bersaglio rispettivamente con 13 e 12 punti, il Friuli-Venezia Giulia rimane indigesto per l’Assigeco, che tornerà in campo domenica prossima sul parquet casalingo del PalaBanca per il match contro Udine, valido per la prima giornata di ritorno di questo mini-girone della seconda fase prima dell’inizio dei playoff.

PRIMO QUARTO

Parte bene Cividale con un bell’assist di Redivo per l’appoggio di Dell’Agnello ma non è da meno l’Assigeco, che risponde con un parziale di 0-7 grazie ai due canestri di Pascolo e la bomba di McGusty. Miani infila il piazzato dalla media distanza, poi Pascolo e Gajic in contropiede portano avanti i biancorossoblu sul 4-11 costringendo coach Pillastrini al time-out. Piacenza continua a restare al comando grazie ancora a un superlativo Pascolo nonostante la tripla di Pepper (9-15 al 8’). Due liberi di Rota a causa dell’antisportivo fischiato a Soviero e il due più uno di McGusty chiudono la prima frazione sul 11-18.

SECONDO QUARTO

Battistini a bersaglio dal mid-range, poi è show balistico Assigeco: due bombe di Querci e una a testa di McGusty e Portannese regalano il +17 a Piacenza (13-30 al 13’), ma Cividale è brava a non demoralizzarsi rispondendo con un contro parziale di 9-0 firmato dal duo Miani-Redivo. Gajic manda a bersaglio il palleggio arresto e tiro, poi è l’ex di serata Rota a infiammare il PalaGesteco con tre bombe consecutive, intervallate dalla risposta di Miaschi, riportando i suoi sul 31-37 a due minuti dal termine. L’arcobaleno di Pascolo consegna il nuovo +7 ai biancorossoblu, Rota non trema a cronometro fermo ma un’ultima azione organizzata magistralmente da coach Salieri permette a Miaschi di trovare la via del canestro, con le due squadre che vanno al giro di boa sul 35-42.

TERZO QUARTO

La prima metà di terzo periodo è un continuo botta e risposta tra Miani e McGusty, abili nel mandare a bersaglio diverse conclusioni all’interno del pitturato (39-48 al 24’), prima di due bombe per parte, firmate da Redivo e Rota da un lato e Querci e Gajic dall’altro. Mouaha, Miani e Redivo dai sei e settantacinque siglano il nuovo -5 per Cividale, ma Pascolo trova un gioco da tre punti prezioso che rispedisce indietro le Eagles. Il due su due in lunetta di Redivo dopo l’antisportivo fischiato a Gajic e l’uno su due di Querci fissano il punteggio sul 54-61.

QUARTO QUARTO

Blackout Assigeco: ne approfitta Cividale che prende pienamente in mano l’inerzia della partita, piazza un parziale di 18-4 e torna per la prima volta avanti nel punteggio dopo il 2-0 iniziale grazie al tandem Redivo-Battistini e aumentando l’intensità difensiva. Sul 72-65 McGusty prova a scuotere i suoi con una magia delle sue, ma Dell’Agnello infila il secondo canestro della sua serata in un momento importantissimo. Cesana e McGusty riducono lo svantaggio a un solo possesso, e dopo due minuti senza canestri si entra in un ultimo minuto di gioco poco adatto ai deboli di cuore: Cividale non riesce a segnare il canestro della vittoria ma Piacenza non ne approfitta e getta alle ortiche la palla del potenziale pareggio. Pepper non trema dalla lunetta, Querci brucia la retina da oltre l’arco con quattro secondi rimasti, ma ancora una volta Pepper si dimostra glaciale a cronometro fermo sigillando il tabellone sul 78-74.

DATI STATISTICI

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 18 (1/2, 4/9), Lucio Redivo 17 (2/5, 3/7), Dalton Pepper 7 (0/2, 1/4), Gabriele Miani 13 (5/7, 1/3), Giacomo Dell’Agnello 4 (2/8, 0/2); Aristide Mouaha 6 (2/6, 0/2), Leonardo Battistini 13 (5/7 da due), Alessandro Cassese 0 (0/1 da due), Giacomo Furin 0 (0/1 da due). Ne: Enrico Micalich, Tommaso Pillastrini, Michele D’Onofrio.

Allenatore: Stefano Pillastrini (assistenti: Federico Vecchi, Alessandro Zamparini).

UCC Assigeco Piacenza: Luca Cesana 2 (1/4, 0/4), Kameron McGusty 19 (4/12, 2/4), Federico Miaschi 9 (2/4, 1/5), Nemanja Gajic 12 (2/5, 2/8), Davide Pascolo 14 (5/10, 1/2); Gherardo Sabatini 0 (0/1 da tre), Marco Portannese 3 (0/1, 1/3), Lorenzo Querci 13 (4/5 da tre), Jacopo Soviero 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Galmarini 0. Ne: Giorgio Franceschi, Milos Joksimovic.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA