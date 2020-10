Atlante EuroBasket Roma, partita equilibrata contro la Givova Scafati

Ancora un buona prestazione per l’Atlante Eurobasket Roma nell’ultimo test prima dell’inizio delle partite ufficiali, fissato per domenica 11 ottobre. Dopo il match di sabato scorso disputato nella Capitale, l’avversario è stato nuovamente la Givova Scafati, questa volta affrontata al PalaMangano.

A differenza dell’andata, i ragazzi di coach Pilot (che torna a schierare Viglianisi dopo il match di mercoledi a Latina, rinunciando ancora ad un Cepic ancora alle prese con noie fisiche) tengono testa ai campani da subito. Il ritmo è tenuto alto in un primo quarto equilibrato, che termina con un elevato punteggio di 28-27 per i padroni di casa trascinati da Culpepper.

Nella seconda frazione (in cui il punteggio è stato resettato, come per ogni quarto disputato), l’inerzia passa in mano all’Eurobasket, con Scafati ad inseguire con Thomas sugli scudi. Alle giocate dell’ottimo ex di giornata Romeo si affiancano le fiammate di Gallinat e la solidità di Olasewere, per un parziale di 22-27 a favore dei capitolini.

Copione che non cambia all’inizio del terzo quarto, dove però il gioco è più spezzettato. Con due triple di Marino Scafati si prende il vantaggio che tiene fino a fine parziale, terminato 29-23.

Nell’ultima frazione Pilot sperimenta per lunghi tratti un quintetto piccolo, con cui piazza il break nei primi minuti non recuperato da Scafati: 17-22 il parziale dell’ultimo quarto, con la tripla a fil di sirena di Eugenio Fanti che fissa il punteggio totale sul 96-99 per i romani.

Contento coach Pilot: “Chiudiamo bene il trittico di amichevoli, come è evidente confrontando fra loro le due prove con Scafati. Abbiamo trovato buone soluzioni offensive e soprattutto siamo stati presenti mentalmente in tutto l’arco della gara. La vittoria fa piacere ma non dimentichiamo che si tratta di un’amichevole: le partite in cui dovremo assolutamente fare bene inizieranno con l’impegno in Supercoppa di domenica.“

Di seguito il tabellino:

Givova Scafati: Thomas 22, Sergio 4, Musso 7, Culpepper 23, Benvenuti 10, Cucci 14, Marino 14, Rossato 2, Giordano n.e., Nsesih n.e.

All. Finelli

Vice All. Di Martino

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 13, Gallinat 24, Bucarelli 12, Cicchetti 4, Olasewere 27, Fanti 13, Staffieri 2, Antonaci, Viglianisi 4, Cepic n.e.

All. Pilot

Vice All. Crosariol, Zanchi

Parziali: 28-27; 22-27; 29-23; 17-22

–

Ufficio stampa Eurobasket Roma