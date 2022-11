Bis Chiusi contro Ravenna

Umana San Giobbe Chiusi – Orasì Ravenna 88-76 (22-26; 20-12; 23-17; 23-21)

San Giobbe Utomi 11, Candotto 2, Medford 21, Bolpin 13, Porfilio 6, Martini 12, Donzelli 7, Bozzetto 7, Raffaelli 2, Lazzeri, Possamai 7 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Ravenna Anthony 5, Giordano 2, Musso 11, Bartoli 15, Bocconcelli, Onojaife 3, Petrovic 8, Laghi, Bonacini 12, Lewis 20 Capo All. Lotesoriere, Primo Ass. Villani

Arbitri Cappello, Puccini, Coraggio

Seconda vittoria consecutiva per la San Giobbe che con una prestazione in crescendo supera Ravenna 88-76 e si porta a quota quattro punti in classifica superando gli stessi romagnoli in virtù degli scontri diretti. Partenza difficile per i toscani che subiscono gli ospiti in avvio. Nel primo quarto si segna tanto e si difende poco, l’Umana patisce le troppe palle perse e Ravenna archivia i primi dieci minuti avanti 22-26. Al rientro aumenta i giri la formazione di casa beneficiando del contributo dei lunghi e del nuovo arrivato Utomi, non ancora al cento per cento ma molto solido nelle due fasi, oltre al solito Medford e alla grande prova difensiva di Martini e Bolpin. La rimonta si concretizza nello scorcio finale del primo tempo: il parziale di 5-0 degli ultimi secondi permette alla San Giobbe di andare per la prima volta in vantaggio sul 42-38. Il terzo quarto è quello della spallata, dominio a rimbalzo (37 al suono della sirena), qualità di gioco e percentuali da oltre l’arco che ne trovano beneficio. La San Giobbe prova la fuga e sale anche oltre la decina di margine. Timida la resistenza di Ravenna che trascinata dall’ex Musso (11 punti per lui) e da Lewis prova a tenere vivo l’incontro non tornando però mai sopra gli otto punti. Nel finale la tripla di Utomi mette il punto esclamativo alla prestazione dell’Umana.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.