Blitz esterno nel big match del girone rosso: Forlì passa a Cento

Meravigliosa. Concreta. Compatta. L’Unieuro vince a Cento e lo fa con una prova ai limiti della perfezione, spinta dagli oltre 250 tifosi che l’hanno seguita e sostenuta in trasferta e hanno contribuito a vincere una partita di notevole importanza. È stata una gara di grande fisicità, quasi “da playoff”, interpretata con rispetto reciproco e durezza da entrambe le squadre. È la sesta vittoria di fila, i biancorossi sono soli al comando della classifica.

LA CRONACA. Martino comincia con Valentini, Sanford, Pollone, Gazzotti e Adrian. Che sarebbe stata una partita dura e nella quale i palloni pesano tantissimo, ce lo si poteva aspettare, e così succede. Nei primi minuti le squadre faticano a trovare la via del canestro e le triple di Pollone e l’appoggio di Gazzotti portano avanti i biancorossi, bravissimi in difesa a non concedere punti a Cento per oltre 7 minuti (6-10). Nel finale di quarto, l’appoggio di Benvenuti vale il 10-14 al decimo. Radonjic apre con la tripla del +7, ma Cento torna sotto e Martino chiama timeout (15-17): al rientro, come spesso accade, la reazione biancorossa è decisa e veemente e viene costruito un parziale di 0-7 che porta al +9 sul 15-24. Nel finale di quarto le squadre ritrovano confidenza in attacco e Cento trova i punti di Zilli, Archie e Marks, prima che il canestro di Penna chiuda il primo tempo sul 23-28.

L’inizio di terzo quarto è tutto biancorosso e, con i punti di Sanford (8 nel quarto) e Pollone, si tocca il 25-36. Ma il leit motiv della partita non cambia, la Tramec rientra e Martino ferma il gioco sul 30-36 al 24esimo: quando si torna in campo l’Unieuro stringe ulteriormente le maglie difensive e la mentalità fa la differenza, portando a costruire un nuovo parziale positivo che porta al 36-48 del 30esimo, raggiunto grazie a 5 punti filati di Penna e al tap-in sulla sirena di Benvenuti. Ancora Benvenuti da tre, poi Penna da tre e poi Radonjic da tre: il quarto periodo comincia così, si va sul 41-57 e, di fatto, si trova quello che sarà l’allungo decisivo ai fini della vittoria. Nella parte finale del quarto la Benedetto XIV rientra fino al -6 (53-59), ma nel finale l’Unieuro si riprende la partita e a deciderla sono ancora il “2+1” e la tripla di Penna. Il finale è 58-69, vince l’Unieuro!

UFF.STAMPA UNIEURO FORLI’