Buona la prima in casa per la Fortitudo: al Paladozza la Effe supera una mai doma Nardò

Bella vittoria della Fortitudo che vince la prima in casa 86-42 contro una ostica Nardò. La squdra di Dalmonte si regala una bella vittoria con tanti giocatori in doppia cifra e con Thornton e Cucci da 16 punti ciascuno. Nardò, partita molto bene, subisce l’avanzata della Effe nonostante la bravura e i punti di Vasl (18 pt) e Poletti e Stojanovic (17 pt per loro).

Un primo tempo che vede la Fortitudo avanti 43-32 con un Thornton che chiude con 10 punti sul taccuino. Nonostante un primo quarto di equilibrio finito sul 21 pari, la Effe è brava a trovare i punti e ad accumulare vantaggio. Nardò costruisce molto bene dall’arco dei tre punti e non si risparmia sotto canestro: Stojanovic e Vasl decisivi nelle penetrazioni e da fuori con 9 e 12 punti rispettivamente realizzati. I padroni di casa sono bravi a resistere (da sottolineare un Barbante caparbio e decisivo difensivamente sotto canestro).

Nel secondo tempo la Fortitudo decide di aumentare ulteriormente il vantaggio accumulato e cerca di scappare: nel terzo quarto la Effe chiude avanti 67-52 con Aradori e Thornton che da fuori area trovano i punti per alimentare il vantaggio. Nardò cerca di restare agganciata con il quarto che si chiude con un parziale di 24-20 per i padroni di casa. L’ultimo quarto la Fortitudo chiude i conti e regala la vittoria ai propri tifosi per 86-62.

MVP BASKETINSIDE: Marcus Thornton

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 16, Aradori 12, Barbante 8, Panni 8, Paci 0, Fantinelli 9, Niang 0, Italiano 12, Cucci 16, Davis 5

Hdl Nardò: Baccassino NE, Busicchio NE, Parravicini 2, Kobe 0, Donda 2, Poletti 17, Stojanovic 17, La Torre 2, Borra 0, Baldasso 4, Vasl 18