Buva mattatore, Verona vince a Torino

La Tezenis conclude la regular season con la vittoria sul campo di Torino, punteggio finale 77-87. Gara controllata per larghi tratti dagli uomini di Coach Ramagli che trovano in Vittorio Bartoli e Ivan Buva due ottimi riferimenti interni. Buona prova anche per Capitan Lorenzo Penna che mette a referto 8 punti e 9 assist. Verona ai playoff sfiderà L’Urania Milano, quinta classificata del Girone Verde.

CRONACA

Coach Ramagli, che deve rinunciare ad Esposito per un risentimento muscolare, sceglie Penna, Devoe, Udom, Vittorio Bartoli e Buva. Replica Coach Ciani con Vencato, Kennedy, Ghirlanda, Thomas e Cusin. Sblocca la gara Vittorio Bartoli a rimbalzo in attacco, ribatte Kennedy dal centro area e fa 2-2. Verona prova a scavare il primo break spinta da Buva e Vittorio Bartoli, lo spoletino schiaccia il 2-7 che obbliga Ciani al timeout con 6’13” da giocare. Devoe fa +8 dalla lunga distanza ma Ghirlanda si fa trovare pronto sullo scarico di Vencato e risponde dai 6,75. Buva si mette in partita con 5 punti consecutivi, Thomas realizza da 3 e la partita prende quota, 12-15 al 7’. Cominciano le rotazioni per i due Coach, Stefanelli si iscrive a referto e poi serve Vittorio Bartoli per il +9 ospite. Poser accorcia a -7 ma Gajic è efficace a rimbalzo offensivo e offre a Gazzotti il comodo appoggio, si va al primo riposo sul 14-23 Tezenis.

Devoe e Pepe si scambiano i canestri del 17-25 in apertura di secondo periodo. Verona perde fluidità offensiva e Pepe, con un’altra fiammata delle sue, costringe Ramagli al timeout sul 22-25 con 6’07” da giocare. In uscita dal minuto di sospensione Capitan Penna mette la bomba che sblocca la Tezenis, lo segue Buva ed è nuovo +8 gialloblù. Torino fatica a difesa schierata ma quando può giocare in transizione trova buone soluzioni, Kennedy ed ancora Pepe ricuciscono il gap e fanno -3 Reale Mutua. Timeout Ramagli con 3’36” da giocare. La pausa sortisce gli effetti sperati dal Coach livornese, Buva e Devoe scavano il nuovo break che riporta Verona a +10, 30-40 al 18’. Negli ultimi due minuti del primo tempo Torino sfrutta il bonus ed accorcia a -6, si va al riposo lungo sul 39-45.

Si riparte con 4 punti consecutivi di Devoe per il nuovo vantaggio in doppia cifra, Buva fa 21 personali ed è +13 Verona. Stefanelli rientra bene sul parquet, il toscano e Pepe si scambiano le triple del 48-57 con 5’ da giocare. Torino, nella fase centrale del terzo quarto, crea buone giocate con il pick and roll Vencato – Poser e l’elastico si riaccorcia, 54-57 e timeout Ramagli al 27’. La Tezenis non esce bene dal minuto di pausa e subisce il break di 5-0 della Reale Mutua che riporta i padroni di casa sopra 59-57. Le iniziative di Penna e Stefanelli permettono ai gialloblù di Coach Ramagli di chiudere il quarto a +3, 60-63.

Poser e Stefanelli firmano i primi canestri del quarto quarto, Penna sfrutta lo spazio concesso dal contenimento di Torino e segna l’arresto e tiro del 67-69 ospite. Torino perde sfortunatamente Simone Pepe per infortunio e va con il quintetto con Schina e Kennedy nelle guardie. Si sblocca Liam Udom che piazza i primi punti del suo match e Coach Ciani chiama timeout sul 69-71 con 6’07” da giocare nel match. Schina realizza la seconda tripla della sua partita e riporta Torino in vantaggio, Buva non ci sta e ne mette 4 in fila per il controsorpasso ospite. Dopo una gara offensivamente opaca, si accende Liam Udom, break di 5-0 del numero 27 ed è nuovo allungo Tezenis. 72-80 a 3’56” dal termine, timeout Reale Mutua. Gli ultimi minuti del match sono di gestione per gli uomini di Coach Ramagli, c’è gloria anche per Mbacke che realizza 2 punti, Verona vince 77-87 al Pala Gianni Asti.

REALE MUTUA TORINO – TEZENIS VERONA 77-87 (14-23, 39-45, 60-63)

Reale Mutua Torino: Kennedy 10, Thomas 5, Vencato 13, Ghirlanda 6, Schina 7, Fea, Poser 15, Rhao, De Vico ne, Cusin 4, Pepe 17. All. Ciani

Tezenis Verona: Mbacke 2, Stefanelli 9, Gazzotti 9, Gajic, Devoe 11, Penna 8, Buva 31, Udom 7, Bartoli V. 10, Bartoli S. All. Ramagli

