Buzzer beater di Pascolo, Forlì batte la Luiss Roma

Luiss Roma – Unieuro Forlì 79-81 (20-22, 15-23, 27-22, 17-14)

Luiss Roma: Valerio Cucci 24 (5/7, 1/5), Marco Pasqualin 15 (2/4, 2/3), Matteo Fallucca 12 (2/3, 2/6), Tyler francis Sabin 10 (3/6, 0/6), Anrijs Miska 8 (4/6, 0/0), Riccardo Salvioni 8 (4/6, 0/0), Domenico D’argenzio 2 (0/0, 0/0), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0), Francesco Villa 0 (0/0, 0/3), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/0), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 27 – Rimbalzi: 27 8 + 19 (Valerio Cucci 10) – Assist: 10 (Tyler francis Sabin 3)

Unieuro Forlì: Xavier Johnson 20 (6/10, 2/3), Daniele Cinciarini 18 (1/4, 4/5), Federico Zampini 11 (5/7, 0/5), Fabio Valentini 11 (1/3, 3/7), Davide Pascolo 11 (5/8, 0/0), Luca Pollone 5 (1/2, 0/4), Giacomo Zilli 5 (2/4, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/3), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 36 15 + 21 (Xavier Johnson 12) – Assist: 11 (Daniele Cinciarini 3)

Vittoria al fotofinish per l’Unieuro Forlì, che contro una Luiss coriacea, pesca il canestro della vittoria con Pascolo, all’ultimo secondo. Sono ben 5 i biancorossi in doppia cifra, compreso il rientrante Valentini. Per Johnson ennesima doppia doppia (20+12).

Il primo tempo resta equilibrato fino a 3 minuti dall’intervallo lungo. Forlì è brava a tentare due allunghi all’inizio di ogni quarto, prima con Zampini, Cinciarini e Pascolo, fino al 9-17, poi con Johnson e di nuovo Cinciarini e Zampini, per il 26-34. In entrambi i casi però la Luiss è brava a reagire e a ricucire portandosi fino ad un solo possesso di svantaggio. La spallata biancorossa arriva però dopo i liberi di Miska del 32-36. L’Unieuro inizia a monetizzare in attacco quanto prodotto in difesa con Pascolo, Cinciarini e Johnson. A 1’04” Pollone segna il 32-43 e subito dopo è Johnson a dare il massimo vantaggio ai romagnoli con l’appoggio del 32-45. Chiude il break biancorosso la tripla di CUcci che manda le squadre negli spogliatoi sul 35-45.

In avvio di secondo tempo i padroni di casa piazzano subito un parziale di 8-0 e a 7’50” coach Martino chiama time out. Al rientro in campo Fabio Valentini imbuca subito la bomba del 43-48, cui seguono due punti di Johnson che rimettono in marcia i biancorossi, che scaldano la mano dall’arco e ritrovano la doppia cifra di vantaggio grazie a 3 bombe di Valentini e una del capitano. Forlì si porta così sul 47-59 e la Luiss inizia a segnare solamente a cronometro fermo. Ancora due bombe del capitano e i romagnoli mandano coach Paccariè al time out sul 55-65 a 2’20” dall’ultimo mini intervallo. A 1’29” Salvioni accorcia per Roma fino al 59-65, dopo due liberi di Cucci, ma a 42” una stoppata di Pascolo manda i biancorossi dall’altra parte del campo e Johnson si presenta in lunetta con 26” sul cronometro del terzo quarto. Lo chiude Fallucca che imbuca la tripla del 62-67 col quale inizia l’ultimo quarto. Che vede la Luiss ricucire tutto lo svantaggio in poco più di 3′, con Cucci, Sabin e Salvioni. Il ventesimo punto di Johnson chiude il break avversario a 5’50” e vale il 70-72. Il match prende la strada dell’equilibrio e Roma trova anche il vantaggio, con le squadre che si controsorpassano ad ogni azione. A 2’05” Pasqualin segna il libero del 77-75. A1’32” Zampini impatta e Pollone, a cronometro fermo, segna il 77-79. Seguono un fallo in attacco per Roma e una persa dei biancorossi che mettono la palla in mano ai capitolini a 37” dal gong. Il tentativo di Cucci da 3 s’infrange sul ferro, ma successivamente Sabin ha 3 liberi a disposizione a 12” dalla sirena. Sbagli l’ultimo, il rimbalzo è di Forlì con Johnson. L’azione in attacco è chiusa all’ultimo secondo dal canestro di Dada Pascolo. Forlì espugna il campo di Roma.

LA GALLERY A CURA DI ALBERTO CAVALLARO

UFF.STAMPA PALL.FORLI’