Cade Forlì, impresa per Chieti in volata

LUX Chieti Basket 1974 – Unieuro Forli 79-78 (19-13, 17-22, 23-20, 20-23)

LUX Chieti Basket 1974: Paulius Sorokas 20 (4/5, 3/4), Marco Santiangeli 17 (2/4, 4/10), Davide Bozzetto 14 (5/7, 0/1), Pendarvis Williams 12 (2/4, 2/6), Alessandro Piazza 7 (1/7, 1/4), Giancarlo Favali 5 (1/2, 1/1), Francesco ikechukwu Ihedioha 2 (1/1, 0/1), Guglielmo Sodero 2 (1/1, 0/2), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Riccardo Migliorelli 0 (0/0, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Paulius Sorokas 12) – Assist: 17 (Alessandro Piazza 8)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 28 (6/10, 4/8), Erik Rush 18 (2/3, 4/7), Jacopo Giachetti 14 (3/5, 1/3), Davide Bruttini 6 (2/2, 0/0), Nicola Natali 5 (0/0, 1/4), Aristide Landi 3 (0/3, 1/6), Riccardo Bolpin 2 (1/2, 0/1), Luca Campori 2 (0/0, 0/1), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Terrence Roderick 8) – Assist: 9 (Terrence Roderick 5)

Seconda sconfitta in regular season per l’Unieuro, che al Pala Tricalle di Chieti cede 79-78. Senza “Jef” Rodriguez, positivo al covid-19 ma asintomatico, il match in terra abruzzese è tutto sommato equilibrato, come dimostra la vittoria di “corto muso” dei padroni di casa. Decisiva è stata la seconda parte dell’ultimo quarto, dove è prevalso un calo fisico e mentale dei biancorossi, che avevano in pugno il match. 28 i punti personali di Roderick e 18 di Rush, che non consentono comunque a Forlì di evitare la sconfitta contro Chieti, trascinata da Sorokas (20), Santiangeli (17), Bozzetto (14) e Williams (12), decisivo con la stoppata finale su Roderick. Il rinvio del match di mercoledì prossimo contro la Stella Azzurra Roma consentirà ai romagnoli di avere due settimane di tempo per preparare il big match a Scafati, in programma proprio il 28 febbraio.