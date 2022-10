Campani regala il derby a Ferrara: Cento sconfitta

Sono due liberi del lungo nel penultimo possesso a far esultare la ‘Giuseppe Bondi Arena’ interrompendo l’imbattibilità di Cento proprio nella partita più sentita. Battaglia doveva essere e battaglia è stata con molto equilibrio lungo tutto l’arco della contesa. Da una parte Marks è stato immarcabile per lunghi tratti ben assistito da Zampini e Tommasini. Bene anche Toscano col solito lavoro sporco mentre Archie ha deluso le attese facendo si che Ferrara non subisse troppo la fisicità centese sotto canestro. Dall’altra parte Smith ha dominato il primo tempo assieme ad uno Jerkovic molto positivo. Nella ripresa invece sono stati Bertetti, Cleaves ed Amici a dare il contributo decisivo dopo le difficoltà iniziali. Il finale punto a punto ha visto molte proteste della Tramec per un fallo con conseguente fallo tecnico che ha escluso Toscano dalla partita e Cleaves ha insaccato tutti e tre i liberi per il +3 estense. Sul possesso seguente Tomassini fa esplodere il settore ospiti con un clamoroso gioco da quattro punti che ribalta tutto ma alla fine Berti commette fallo su Campani che è glaciale dalla lunetta. Nell’ultimo possesso poi Cento non cerca Marks ma va da Zampini che si schianta contro la difesa estense e la vittoria è biancoazzurra.

Tassi Group Ferrara – Tramec Cento 85-84 (20-21, 21-21, 22-20, 22-22)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 20 (5/6, 2/4), Andrew Smith 18 (6/8, 2/4), Gianmarco Bertetti 13 (1/5, 2/4), Alessandro Amici 10 (4/5, 0/0), Luca Campani 8 (1/6, 0/1), Mihajlo Jerkovic 7 (3/7, 0/2), Maurizio Tassone 5 (0/0, 1/1), Simone Bellan 2 (1/2, 0/1), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/1), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Andrew Smith 10) – Assist: 19 (Gianmarco Bertetti 5).

Tramec Cento: Derrick Marks 27 (5/11, 3/5), Giovanni Tomassini 12 (2/4, 2/4), Federico Zampini 11 (4/5, 0/5), Daniele Toscano 10 (2/2, 2/3), Dominique Archie 9 (3/6, 1/4), Yankiel Moreno 7 (2/4, 1/2), Matteo Berti 6 (3/4, 0/0), Scott Ulaneo 2 (1/1, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/1, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Daniele Toscano 9) – Assist: 15 (Dominique Archie 4)