Canestro folle di Musso, Ravenna batte la Stella Azzurra

E-Gap Stella Azzurra Roma – OraSì Ravenna 92-95 (17-15, 14-27, 21-25, 32-17, 8-11)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Samuel jamal Givens 19 (7/12, 0/0), Jacopo Giachetti 17 (4/7, 1/5), Emmanuel Innocenti 16 (5/7, 1/3), Roberto Rullo 14 (1/6, 4/6), Duane Wilson 13 (2/4, 3/6), Lazar Nikolic 5 (2/6, 0/3), Matteo Ferrara 4 (2/5, 0/0), Alberto Chiumenti 4 (2/3, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Samuel jamal Givens 12) – Assist: 17 (Samuel jamal Givens 8)

OraSì Ravenna: Josip Vrankic 22 (8/14, 1/2), Bernardo Musso 19 (0/1, 5/10), Kendall Anthony 14 (2/8, 3/4), Nicola Giordano 11 (2/3, 1/1), Federico Bonacini 10 (5/6, 0/5), Vittorio Bartoli 8 (1/3, 1/1), Danilo Petrovic 7 (2/2, 1/1), Tommaso Oxilia 4 (1/4, 0/2), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 33 4 + 29 (Tommaso Oxilia 13) – Assist: 16 (Kendall Anthony 5)

Quarta della seconda fase di campionato per la Stella Azzurra Roma, che ospita un Basket Ravenna alla disperata ricerca di punti salvezza; a spuntarla all’ultima azione del tempo supplementare sono gli ospiti, per 92-95.

Inizio equilibrato fra le due compagini in un match contratto, con il primo vantaggio nerostellato a metà quarto, con Innocenti da sotto a finalizzare il contropiede (8-6). Lo stesso Innocenti aggiunge la tripla del +5. A Chiumenti risponde Musso per tenere Ravenna vicina, in un match che non vede nessuna delle due compagini scappare in una prima frazione che si chiude sul 17-15 per i nerostellati con la coppia di ex in evidenza (10 punti dalla coppia composta da Chiumenti e Givens).

A inizio secondo quarto gli ospiti piazzano il break di 1-11, con il numero di contatti che progressivamente si alza e il jumper di Bartoli che fissa il punteggio sul 18-27 dopo tre minuti. E’ Roberto Rullo a fermare l’emorragia, con la tripla del 21-31 a metà frazione; Wilson e Petrovic si scambiano triple con i ravennati che, aggiungendo il viaggio di Bartoli in lunetta, toccano il +14 (24-38) a due minuti e mezzo dall’intervallo. Con Ferrara da sotto e Rullo da fuori la Stella Azzurra Roma batte un colpo, scendendo sotto la doppia cifra di svantaggio (29-38) meno di un minuto dopo; i due team continuano però a battersi alla pari e il cuscinetto fra loro resta invariato, con il 31-42 ospite a metà gara.

La tripla di Wilson a inizio terzo quarto prova a dare la carica ai capitolini, che continuano a subire l’energia di Ravenna dall’altra parte; Wilson continua a salire di tono e da fuori tiene comunque vicini i romani (sotto 41-49 dopo quattro minuti dalla ripresa del gioco). Un minuto dopo, antisportivo fischiato ai danni di Ravenna: da Giachetti arriva il 2/2 dalla lunetta, ma Musso dall’angolo scaccia ancora via il tentativo di recupero romano. Givens permette alla Stella Azzurra Roma di restare vicina: è lui a caricarsi sulle spalle l’attacco capitolino, che trova poi un gran jumper di Wilson prima della replica di Anthony e Bartoli, per la chiusura del quarto sul 52-67 ospite.

Con quattro punti consecutivi ancora Givens spinge i capitolini all’assalto; si aggiunge Rullo e lo svantaggio della Stella Azzurra Roma scende sotto la doppia cifra (58-67) dopo due minuti. L’inchiodata di Wilson un minuto dopo riaccende anche il pubblico, con il gioco da tre punti di Innocenti che a metà quarto riduce le distanze a soli 6 punti (63-69). Con il floater dell’altro ex Giachetti, negli ultimi quattro minuti e mezzo il divario si assottiglia a 4 lunghezze: partita riaperta. Dopo il timeout ospite, Musso piazza la tripla centrale ma risponde subito Givens; Innocenti aggiunge un gioco da 3 punti per il 70-72 un minuto dopo. Ancora un gioco da tre punti per i nerostellati, stavolta da Nikolic; a Bonacini replica Innocenti e la Stella Azzurra Roma a due minuti dalla fine è avanti, 75-74. Tripla di Musso di tabella, tripla impossibile di Rullo: 78-77 in un match diventato accesissimo a un miunto e mezzo dal termine. Il rientrante Vrankic piazza il gioco da 3 punti per gli ospiti, ma Rullo è ancora scatenato: tripla per lui e, dopo il canestro di Bonacini, è ancora Giachetti a segnare la tripla del +2 a 12 secondi dal termine. Bonacini nuovamente colpisce da sotto: punteggio sul 84-84, è overtime.

Lo inaugura Vrankic segnando da sotto, prima dei due viaggi in lunetta di Jacopo Giachetti per la nuova parità a quota 86, a tre minuti e mezzo dal termine del primo supplementare. Jumper di Anthony e floater ancora di Giachetti, prima della nuova tripla di Anthony: 88-91 un minuto dopo. Sempre Anthony, dopo l’errore di Nikolic, in lunetta: ai liberi fa 1/2 e il divario fra le due squadre diventa di 4 punti. Con Givens da sotto ritornano a essere 2, per il successivo pareggio sempre di Giachetti dalla lunetta: sul 92-92, a due secondi e mezzo dalla fine, Musso inventa una tripla con fallo subito che chiude il match sul 92-95.

UFF.STAMPA STELLA AZZURRA ROMA